Partido Liberal impulsa denuncia contra jueza electoral ante el JEM

El parlamentario Éver Villalba sostuvo que la jueza debería dejar el cargo y trasladarse a la Seccional Colorada. Afirmó que deja de lado el Código Electoral para aplicar los estatutos del Partido Colorado en los procesos de tachas y reclamos vinculados al traslado de electores. También cuestionó que no se estén utilizando los procedimientos correspondientes en este tipo de casos.

“De la misma manera ya había procedido en Paso de Patria (Ñeembucú), donde se encontraba como jueza interina. Con esto que está haciendo en Santiago, Misiones, confirmamos que su parcialidad se manifiesta hacia su partido, el Partido Colorado. Es algo muy evidente”, expresó el legislador.

Recientemente, en Santiago, el Partido Colorado denunció ante el Juzgado Electoral un supuesto esquema de traslado irregular de electores al distrito y no descartó la utilización de documentaciones policiales de contenido falso. Los denunciantes responsabilizan de lo ocurrido al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Villalba indicó que el PLRA también presentó un reclamo de tachas, pero que la jueza Delia Valenzuela lo rechazó en su totalidad. En contrapartida, aseguró que el pedido de los colorados recibió trámite con procedimientos que calificó de irregulares.

El senador agregó que, para cumplir con los pasos procesales y que el Tribunal pueda evaluar el trabajo realizado por la magistrada, primero se inició la etapa de apelaciones. De manera paralela, un equipo de abogados presentará la denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para evitar que, según dijo, se repitan este tipo de atropellos.

Finalmente, se intentó obtener la versión de la magistrada Valenzuela, quien respondió que por el momento no tiene conocimiento de la denuncia y que no tiene nada que informar al respecto.