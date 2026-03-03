Caso metrobús: Fiscalía ratifica imputación contra Arnoldo Wiens

El fiscal general Emiliano Rolón confirmó al equipo fiscal, conformado por Yeimy Adle, Giovanni Grisetti y Nathalia Silva, para continuar con las actuaciones investigativas en la causa conocida como Metrobús. Esto tras rechazar la impugnación de Arnoldo Wiens, a través de sus abogados Jorge Kronawetter y Federico Hutteman, contra la confirmación de los agentes por parte de la Fiscalía Adjunta, que rechazó la recusación contra los mismos.

De esta forma, los integrantes del grupo investigador de la Fiscalía ratificó la imputación presentada el pasado 13 de febrero contra Arnoldo Wiens, por los hechos punibles de lesión de confianza (artículo 192) y daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo (artículo 159), según el Código Penal, en ambos caso en calidad de autor.

En este sentido, los agentes del Ministerio Público señalaron que el escrito presentado cumple con todas las formalidades establecidas en el artículo 302 del Código Procesal Penal, necesarios para el inicio de la investigación.

En el escrito presentado en la fecha por los fiscales, refieren que “el acta de imputación corresponde a la etapa preparatoria del proceso penal, es decir la etapa inicial e investigativa, y por sobre todo etapa de colección de elementos de cargo y descargo, la cual resulta crucial para dilucidar las circunstancias de los hechos, la determinación de una calificación juridica definitiva para las conductas descriptas, la existencia o no del hecho y demás cuestiones que hacen a esta etapa”.

Fiscales cuestionan rechazo de imputación a Arnoldo Wiens

En el escrito presentado, a través del cual ratifican la imputación a Wiens, los fiscales sostienen que “el trámite de oposición previsto en la acordada N° 1631, que, si bien no es un trámite de oposición propiamente dicho; sino que un mecanismo de devolución del acta de imputación al Ministerio Público para que corrija errores formales que pueda contener, debería realizarse a través de una resolución fundada”.

Los agentes cuestionaron en tal sentido que el juez Osmar Legal, que interinó a Humberto Otazú, “ha emitido una providencia donde califica de ‘deficiente’ al acta de imputación, sin fundamentación legal alguna, sin sustento en lo establecido en el Art. 302 del CPP, en la Acordada N”: 1631, ni en las demás normas jurídicas”.

Sobre el rechazo por motivos de falta de adecuación hecho por el juez Legal, los investigadores señalaron el agravio “debido a que un juez especializado no fundó la resolución judicial adecuando a los requisitos establecidos en la norma procesal; asi como tampoco fundamentó en formato papel el ‘porqué’ los hechos no se corresponden con la calificación jurídica provisoria”.

Señalaron que el actuar de Legal “se aparta del deber de fundamentación establecido en el art. 125 del CPP, al no expresar de manera clara y razonada cuál sería el defecto sustancial que hubiera justificado la no admisión”.

Añadieron sobre esa misma línea, que “la invocación de la Acordada N.” 1631/2022 no resulta idónea para sustentar la aplicación del art. 314 del CPP en un supuesto como el analizado. Esta acordada no amplía ni modifica el alcance de la norma procesal, ni autoriza a rechazar una imputación cuando los hechos son admitidos como correctamente descriptos”.

Juez devolvió imputación en caso metrobús

Los agentes del Ministerio Público presentaron imputación contra Arnoldo Wiens, el 13 de febrero último, por lesión de confianza y daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo.

Sin embargo, el 18 de febrero, el juez penal de garantías Osmar Legal, quien interinó a su colega Humberto Otazú, resolvió devolver la imputación al advertir deficiencias formales y de fondo en el requerimiento fiscal.

Los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti formularon la imputación en base a la hipótesis de que exministro Wiens causó un perjuicio a las obras del proyecto metrobús al demolerlas y también, al suspender las obras y realizar obras que no estaban contempladas en el contrato con la firma Mota Engil.

Según la resolución, el escrito carecía de coherencia entre los hechos descriptos y los tipos penales atribuidos.

Audiencias a exministros de Obras Públicas

Para el próximo 16 de marzo están previstas la realización de audiencias a los ex ministros de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona y Arnoldo Wiens, en el marco de la causa metrobús.

En los casos de Ramón Jiménez Gaona, ex titular dle MOPC, y Marta Regina Benítez, ex viceiministra de Administarción y Finanzas de la misma institución, tendrán su su audiencia preliminar ante el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú.

Inicialmente la Fiscalía imputó a Jiménez Gaona y a Benítez por lesión de confianza, tras realizar al menos 14 diligencias en el plazo de un sobreseimiento provisional para ambos, el órgano encargado de la persecución penal solicitó para ambos el sobreseimiento definitivo.

En tanto que Arnoldo Wiens fue convocado a audiencia indagatoria, prevista para ese 16 de marzo próximo.

Denuncia por caso metrobús se presentó hace 8 años

La defensa recuerda que en mayo de 2018, el ingeniero Herman Pankow presentó la denuncia penal contra el entonces ministro del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, además de otros funcionarios y personas vinculadas con el proyecto Metrobús, por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza.

Posteriormente, en septiembre de ese mismo año, la denuncia fue ampliada e incorporó nuevos hechos, entre ellos la eventual omisión en la aplicación de multas contractuales a la empresa portuguesa Mota Engil, según informes de la Contraloría General de la República (CGR).

Señala el escrito que, desde la presentación de la denuncia en mayo de 2018 hasta fines de 2022 —es decir, durante aproximadamente cuatro años y medio—, no se registró un impulso procesal significativo para determinar responsabilidades penales de los denunciados.

Durante ese periodo, afirman, no convocarib a declarar al principal denunciado ni se formalizó imputación alguna en su contra. Recién en febrero de 2023 tuvo lugar la declaración del exministro Jiménez Gaona, cuando ya estaba próximo a cumplirse cinco años de la denuncia inicial.

Causa metrobús pasó por varios fiscales

El caso metrobús pasó por varios fiscales en estos casi ocho años de investigación. Inicialmente estuvo a cargo de Nathalia Silva; luego fue interinado por Alcides Corvalán y Esmilda Álvarez. Posteriormente pasó a manos de María Estefanía González, quien procesó a Jiménez Gaona y pretendía llevarlo a juicio oral.

La defensa también señala que el 9 de marzo de 2023 se presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra los fiscales que habían intervenido hasta ese momento en la causa, entre ellos Silva, por la supuesta falta de impulso investigativo durante un prolongado periodo.

“Con posterioridad a dicha presentación, en abril de 2023, se formuló imputación contra Ramón Jiménez Gaona y otros involucrados. La objetividad exige actuación conforme a la ley, respeto por los límites procesales y consideración real, tanto de los elementos de cargo como de descargo”, se lee en el escrito.