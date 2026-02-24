Colorados denuncian traslado irregular de unos 100 electores en Santiago

El presidente de la Seccional Colorada, titular de la Junta Municipal y actual candidato a intendente, el ingeniero Oscar Cuenca (ANR - HC), calificó el hecho como “bastante grave” y señaló que los traslados electorales irregulares se habrían concretado principalmente durante el año 2025.

Recordó que el 30 de diciembre pasado feneció el plazo de inscripción y traslado electoral, pero posteriormente detectaron el cambio de domicilio de personas que no pertenecieran al distrito.

Indicó que solicitaron el pliego con la nómina de inscripciones y traslados, y que tras un análisis realizado con un equipo jurídico y técnico lograron corroborar que una cantidad importante de personas habría efectuado el traslado electoral de manera irregular. Según afirmó, varios de los nuevos inscriptos no tendrían vínculo real con el distrito.

Cuenca agregó que entre las supuestas irregularidades figuran certificados de vida y residencia expedidos por comisarías de Santiago y de compañías como San Ramón y Yacuty.

Aseguró que en algunos casos los testigos no serían de la zona e incluso detectaron situaciones en que solicitantes de certificados también aparecían como testigos en otros documentos. Estiman que alrededor de 100 personas habrían realizado el traslado irregular.

“A raíz de esta situación decidimos presentar la acción de tacha electoral en el Registro Electoral de Santiago, para que sea remitida al Juzgado Electoral de San Juan Bautista. Este tipo de hechos atenta contra la democracia local y, como autoridades, estamos en la obligación de defender el distrito”, expresó.

El dirigente sostuvo además que el hecho tendría trasfondo político y apuntó directamente al PLRA.

“Se debe tener en cuenta que estamos en una puja electoral en la que soy candidato a intendente. Esto no se hace de la noche a la mañana, debió existir una estructura política para concretar los traslados, aunque se hizo de manera irregular y poco inteligente”, manifestó.

Intentamos obtener la versión del PLRA a través de su presidenta en Santiago, licenciada Elsa Acuña, pero respondió que la abogada que lleva el expediente se comunicaría con nuestro diario. Hasta el cierre de esta edición no hubo comunicación de la misma.

