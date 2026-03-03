Persisten reclamos por falta de agua potable en Lote 20 de Ayolas

Míguela Sosa, pobladora de la zona, señaló que los reclamos se iniciaron hace poco más de un mes y que, pese a las reiteradas gestiones realizadas, la situación persiste sin solución concreta.

Indicó que en una ocasión se distribuyó agua en la comunidad, pero que esta no reúne las condiciones necesarias para el consumo ni para las tareas domésticas básicas, como lavar ropa o utensilios. Según expresó, el líquido presenta un sabor salado y apariencia grasosa.

Este martes, un grupo de vecinos se trasladó hasta la Planta de Tratamiento de Agua de la EBY, donde dialogaron con el encargado Miguel Rodríguez. Durante la reunión, el funcionario se comprometió nuevamente a buscar una alternativa que permita restablecer el servicio con normalidad. Los pobladores advirtieron que, en caso de no registrarse avances inmediatos, podrían manifestarse frente a la planta por tiempo indefinido.

Por su parte, Rodríguez explicó que uno de los inconvenientes que incidió en la falta de agua en gran parte de la comunidad fue el corte prolongado de energía eléctrica. Esta situación habría provocado el desabastecimiento de los tanques ubicados en distintos barrios del distrito ayolense, generando baja presión y dificultades en la distribución del servicio.

En cuanto a la situación específica de Lote 20, el responsable manifestó que se implementaron las medidas solicitadas por los lugareños y que se realizaron trabajos adicionales en el sistema. Sin embargo, por razones técnicas, el agua no llega con la presión suficiente para abastecer a todas las familias.

Añadió que los técnicos proyectan ampliar en breve el sistema de cañerías, ya que el problema se acentúa con el aumento del consumo y las altas temperaturas del verano.

