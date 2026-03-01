“Peña perdió autoridad moral”, sostiene Éver Villalba

Durante su paso por Ayolas, donde participó de un encuentro político con dirigentes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y posteriormente se reunió con representantes del sector pesquero del distrito, el legislador conversó con ABC Color sobre la situación de la previsional. Al ser consultado sobre los motivos por los que el Ejecutivo sostiene a Brítez al frente del IPS, reiteró que creen que el funcionario cuenta con un fuerte respaldo presidencial.

Al mismo tiempo, Villalba sostuvo que Peña no tiene autoridad moral para destituir a ninguno de sus colaboradores, razón por la cual no aparta del cargo a Jorge Brítez. Añadió que tampoco cuestiona al titular de Petropar, Eddie Jara, ni a la gobernadora de Concepción, Liz Meza (ANR), así como tampoco al asesor jurídico del IPS, José Antonio González, ni las contrataciones realizadas por la previsional.

“Lastimosamente, estamos así. Cuando se descubrieron los sobres del poder en Mburuvicha Róga, Santiago Peña perdió total autoridad sobre sus subordinados”, expresó el senador al referirse a los cuestionamientos que afectan al entorno presidencial.

También advirtió que la situación del IPS puede llegar a colapsar si no se rectifican rumbos y no se avanza en la modernización de la institución. Subrayó que es fundamental combatir la corrupción, que se convirtió en un cáncer dentro de la entidad.

“El señor Jorge Brítez no puede estar un minuto más. Su inacción y malas decisiones están costando vidas a la ciudadanía”, afirmó. Durante su paso por el distrito ayolense, Villalba estuvo acompañado del diputado Arnaldo Valdez (PLRA) y del concejal departamental Sever De Jesús (PLRA), entre otros dirigentes.

