Reportan 26 focos de calor en áreas protegidas durante la madrugada

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible informó que este martes, en la franja horara de 00:00 a 06:00, se presentaron 26 focos de calor en Áreas Protegidas.

Las zonas donde se presentaron estos focos fueron el Parque Nacional Estero Milagro, donde se detectaron cinco puntos, el Parque Nacional Paso Bravo, con un punto detectado y la Reserva de Biosfera del Cerrado del Río Apa en Paraguay, con dos puntos. Todos ellos ubicados en Concepción.

En la Reserva de la Biosfera del Chaco Paraguayo se detectaron 17 focos de calor, mientras que en la Reserva de la Biosfera de Itaipú un solo foco fue detectado.

Los focos de calor son puntos en la superficie de la tierra detectados por satélites debido a un aumento significativo en la temperatura o emisión de calor con relación a su entorno circundante.

No corresponden necesariamente a fuegos o incendios.