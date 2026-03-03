Trasplantes y urgencias en jaque: advierten que burocracia del MEF pone vidas en riesgo

El doctor Hugo Espinoza, director del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT), expresó su profunda preocupación por la implementación de un nuevo sistema de compras manejado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a cargo de Carlos Fernández Valdovinos.

Si bien el médico destacó la intención de transparencia, advierte que la rigidez burocrática no contempla la inmediatez que exige la salud pública, especialmente en casos de urgencia y trasplantes de órganos.

Espinoza afirmó que la obligatoriedad de utilizar el Sistema Informático de Administración de Bienes y Servicios, ya está generando cuellos de botella que podrían comprometer la vida de pacientes críticos.

La burocracia vs. la urgencia médica

El conflicto se origina en la exigencia de la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) emitida por el MEF para cada compra o ampliación de licitación. “En salud, las compras de medicamentos no pueden esperar. Esta reglamentación no establece plazos que permitan previsibilidad”, señaló Espinoza a ABC TV.

El director explicó que, aunque el marco teórico del sistema busca eficiencia y transparencia —objetivos que calificó de “extraordinarios”— la realidad hospitalaria es incompatible con los tiempos administrativos de los economistas.

“Hoy tengo la posibilidad de trasplantar (un órgano) y hoy debo resolver; no puedo reprogramar ese tipo de cosas”, sentenció el médico.

Hospitales “atados de manos”

En la nota enviada en enero pasado al Ministerio de Salud Pública (MSPBS), el ministro Fernández Valdovinos emitió instrucciones rigurosas que limitan la capacidad de maniobra sanitaria.

El punto más crítico es la prohibición de compras sin fondos inmediatos. Es decir que, si un hospital recibe insumos de urgencia sin haber completado el proceso administrativo previo, el Estado no pagará al proveedor. El documento, incluso habla de sanciones administrativas y penales.

Aunque se contemplan excepciones, los directores aseguran que solo se recurre a ellas cuando la institución ya está “acorralada por la necesidad”.

Recientemente, médicos como el doctor Carlos Morínigo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram) y, la doctora Nancy Garay, del Hospital Pediátrico Acosta Ñu, también advirtieron sobre las consecuencias de las medidas impuestas por el MEF, afirmando que si no se flexibiliza el sistema, habrá desabastecimiento crítico de fármacos para finales del segundo semestre. “Esto va a desencadenar un caos”, había afirmando Garay a ABC.

“Las necesidades de urgencia o de emergencia tienen que resolverse ahora”, concluyó Espinoza, instando a las autoridades de Economía a perfeccionar la normativa para que el control administrativo no termine convirtiéndose en un riesgo mortal para el paciente.