Nacionales
03 de marzo de 2026 - 07:00

Trasplantes y urgencias en jaque: advierten que burocracia del MEF pone vidas en riesgo

corazón donación trasplante
Un trasplante de órganos no puede esperar aprobación administrativa, afirman desde el INAT. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

El doctor Hugo Espinoza, titular del INAT, advirtió que las nuevas disposiciones del Ministerio de Economía prioriza el control administrativo sobre las urgencias médicas. Afirmó que valora la transparencia, pero que la rigidez burocrática y la falta de plazos para la compra de insumos críticos generan retrasos peligrosos, poniendo en jaque procedimientos impostergables como trasplantes y cirugías de emergencia.

Por ABC Color

El doctor Hugo Espinoza, director del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT), expresó su profunda preocupación por la implementación de un nuevo sistema de compras manejado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a cargo de Carlos Fernández Valdovinos.

Lea más: “Burocracia mata pacientes”: se recrudecen carencias en el Hospital Acosta Ñu

Si bien el médico destacó la intención de transparencia, advierte que la rigidez burocrática no contempla la inmediatez que exige la salud pública, especialmente en casos de urgencia y trasplantes de órganos.

Dr. Hugo Espinoza, director del INAT.
Dr. Hugo Espinoza, director del INAT.

Espinoza afirmó que la obligatoriedad de utilizar el Sistema Informático de Administración de Bienes y Servicios, ya está generando cuellos de botella que podrían comprometer la vida de pacientes críticos.

La burocracia vs. la urgencia médica

El conflicto se origina en la exigencia de la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) emitida por el MEF para cada compra o ampliación de licitación. “En salud, las compras de medicamentos no pueden esperar. Esta reglamentación no establece plazos que permitan previsibilidad”, señaló Espinoza a ABC TV.

Lea más: “Al filo de la muerte”: torniquete administrativo del MEF dejará sin fármacos a terapias intensivas

El director explicó que, aunque el marco teórico del sistema busca eficiencia y transparencia —objetivos que calificó de “extraordinarios”— la realidad hospitalaria es incompatible con los tiempos administrativos de los economistas.

“Hoy tengo la posibilidad de trasplantar (un órgano) y hoy debo resolver; no puedo reprogramar ese tipo de cosas”, sentenció el médico.

Hospitales “atados de manos”

En la nota enviada en enero pasado al Ministerio de Salud Pública (MSPBS), el ministro Fernández Valdovinos emitió instrucciones rigurosas que limitan la capacidad de maniobra sanitaria.

Documento remitido a Salud Pública por el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos.
Documento remitido a Salud Pública por el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos.

El punto más crítico es la prohibición de compras sin fondos inmediatos. Es decir que, si un hospital recibe insumos de urgencia sin haber completado el proceso administrativo previo, el Estado no pagará al proveedor. El documento, incluso habla de sanciones administrativas y penales.

Aunque se contemplan excepciones, los directores aseguran que solo se recurre a ellas cuando la institución ya está “acorralada por la necesidad”.

Lea más: “Esto va a desencadenar un caos”: advierten que el control fiscal del MEF asfixiará las urgencias

Recientemente, médicos como el doctor Carlos Morínigo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram) y, la doctora Nancy Garay, del Hospital Pediátrico Acosta Ñu, también advirtieron sobre las consecuencias de las medidas impuestas por el MEF, afirmando que si no se flexibiliza el sistema, habrá desabastecimiento crítico de fármacos para finales del segundo semestre. “Esto va a desencadenar un caos”, había afirmando Garay a ABC.

Circular del Ministerio de Salud por el que se instruye a directores de hospitales.
Circular del Ministerio de Salud por el que se instruye a directores de hospitales.

“Las necesidades de urgencia o de emergencia tienen que resolverse ahora”, concluyó Espinoza, instando a las autoridades de Economía a perfeccionar la normativa para que el control administrativo no termine convirtiéndose en un riesgo mortal para el paciente.