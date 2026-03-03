Una camioneta estacionada se incendió en pleno Mercado 4

El incendio se registró a las 4:30 de este martes en plena zona comercial, frente a un estacionamiento sobre Perú, entre República de Colombia y Rodríguez de Francia. Según el relato de los testigos, el dueño de la camioneta, una KIA modelo Sportage, pidió auxilio a los presentes, ya que aparentemente no contaba con un extintor.

Lea más: Incendian vehículo frente a vivienda en presunto ataque por celos

El fuego se propagó muy rápidamente y terminó consumiendo toda la parte del motor. Gracias al trabajo de los bomberos se pudo evitar que el fuego causara mayores daños y se extendiera a otros vehículos estacionados en la zona.

Lea más: Detienen a presunto “pirómano” que prendió fuego a un vehículo en el barrio Sajonia

Al momento de este reporte, el propietario de la camioneta incinerada no se encontraba en el sitio y los testigos no pudieron proporcionar mayores datos sobre el mismo.