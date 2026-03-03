Vecinos del barrio Santa Rosa denuncian foco de insalubridad tras el cierre de una calle

En el barrio Santa Rosa, ubicado a metros del Puente Héroes del Chaco, se puede apreciar un enorme basural sobre la calle Coronel Montiel esquina Dolores Vera, el cual afecta sobremanera a los vecinos de la zona.

Los habitantes de la zona exigen una limpieza profunda del lugar y que se vuelva a habilitar la calle para que esto no se vuelva a convertir en un vertedero.

“Esta calle era la alternativa para salir a la Costanera mientras se hacía el Puente Héroes del Chaco. Cuando se habilitó la Costanera en general, se cerró esta calle, ya hace unos tres años, y desde ese momento es que tenemos este problema de la basura y los drogadictos”, expresó Robert Martínez.

Seguidamente, indicó que todos los vecinos firmaron y presentaron una nota solicitando la reapertura de la calle, pero hasta hoy no tuvieron contestación por parte de la municipalidad.

“Esa va a ser la única solución a este problema, porque ya probamos de todo. Pusimos cámaras, guardia de seguridad y les corremos a los adictos, pero no hay caso. Vienen de siesta o de madrugada y llenan de basura el lugar”, mencionó.

Por otra parte, señaló que el lugar se suele limpiar cada dos días, pero hace quince días que no están viniendo los encargados de dicha tarea. “Cuando nosotros limpiamos hacemos guardia, pero no hay caso. En un descuido se vuelve a llenar de basura”.

“Después de una lluvia, el olor y las moscas son inaguantables”, concluyó.