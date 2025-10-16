“Vivimos en medio de la inmundicia”, denuncian vecinos de Recoleta

Vecinos del barrio Recoleta de Asunción lamentan el estado en que se encuentra la vereda del cementerio sobre la calle Prócer Molas, donde carriteros llegan en horas de la noche y tiran basuras, denuncian.

Gran cantidad de basura y el nauseabundo olor se apodera de la zona del barrio, en la vereda del Cementerio de la Recoleta, donde ya existe un boquete que es utilizado para entrar y salir en horas de la tarde y noche, indican.

El vertedero a cielo abierto en una de las zonas más caras de Asunción entorpece el paso del peatón que debe bajar a la calle para pasar por ese lugar poniendo en peligro su vida, ya que es una calle alternativa para salir a la avenida Mariscal López.

Además de ocupar la vereda, también ocupa casi media calzada. Los vecinos señalan que la Municipalidad recoge la basura “cada tanto”, pero que el problema son los carriteros que depositan los residuos en ese lugar y se compartan de manera prepotente cuando son increpados por ellos.

Por la muralla se encuentra un cartel con el número de la ordenanza municipal que prohíbe que se arroje basura.

Lo que dice la ordenanza 408/14

Queda prohibido verter y/o disponer los residuos en estado líquido y/o sólido en paseos centrales, calles, avenidas, plazas, parques, arroyos y otros bienes del dominio público. Asimismo, está prohibido evacuar residuos sólidos a la red de alcantarillado sanitario o a través de raudales o corrientes de agua que se originen como consecuencia de lluvias o pérdidas de cañerías.