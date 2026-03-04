Nacionales
04 de marzo de 2026 - 09:34

Copa Sudamericana: así trabajará la Policía para el partido Trinidense vs. Olimpia

Formación policial para operativo de seguridad en encuentro deportivo. ARCHIVO.

La Policía Nacional alista un operativo alrededor del juego que enfrentará a Sportivo Trinidense y Olimpia por Copa Sudamericana. El director de Policía de Asunción informó que más de mil efectivos de prevención y seguridad estarán abocados a la tarea de resguardar la seguridad alrededor de este encuentro deportivo.

Por ABC Color

La Dirección de Policía de Asunción encabeza las tareas de prevención en el marco del partido entre Sportivo Trinidense y Olimpia por la Copa Sudamericana este miércoles a las 21:30 en el estadio de los Defensores del Chaco, que -se cree- estará repleto de aficionados.

El comisario Juan Agüero, jefe de la mencionada dirección policial, informó que desde las 15:30 estará en marcha el operativo que arrancará con la formación y distribución del personal en los distintos puntos, además de la puesta en marcha del plan “Py’a Guapy”, que consiste en el control del ingreso a Asunción para las barras organizadas. Agüero indicó que aquellos que no tengan entradas para asistir al encuentro serán enviados a su lugar de origen.

Crio. Juan Agüero, director de Policía de Asunción, en entrevista con ABC TV
Crio. Juan Agüero, director de Policía de Asunción

Sobre el tema del escaneo de entradas, el jefe policial dijo que se permitirá como máximo 15 códigos por teléfono, a fin de facilitar la verificación de identidad en el caso de la ocurrencia de incidentes.

El operativo demandará el trabajo de 1.200 agentes de prevención y seguridad, 10 pelotones antidisturbios, tres pelotones de la Agrupación Montada, así como el pelotón motorizado y personal técnico, informó el comisario Juan Agüero, quien apeló a un “festejo sano y sin incidentes”.

