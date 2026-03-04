Copa Sudamericana: así trabajará la Policía para el partido Trinidense vs. Olimpia

La Dirección de Policía de Asunción encabeza las tareas de prevención en el marco del partido entre Sportivo Trinidense y Olimpia por la Copa Sudamericana este miércoles a las 21:30 en el estadio de los Defensores del Chaco, que -se cree- estará repleto de aficionados.

El comisario Juan Agüero, jefe de la mencionada dirección policial, informó que desde las 15:30 estará en marcha el operativo que arrancará con la formación y distribución del personal en los distintos puntos, además de la puesta en marcha del plan “Py’a Guapy”, que consiste en el control del ingreso a Asunción para las barras organizadas. Agüero indicó que aquellos que no tengan entradas para asistir al encuentro serán enviados a su lugar de origen.

Sobre el tema del escaneo de entradas, el jefe policial dijo que se permitirá como máximo 15 códigos por teléfono, a fin de facilitar la verificación de identidad en el caso de la ocurrencia de incidentes.

El operativo demandará el trabajo de 1.200 agentes de prevención y seguridad, 10 pelotones antidisturbios, tres pelotones de la Agrupación Montada, así como el pelotón motorizado y personal técnico, informó el comisario Juan Agüero, quien apeló a un “festejo sano y sin incidentes”.

