Corte rechaza reconsideración y fiscal de Alberdi seguirá suspendido

En la sesión ordinaria plenaria de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de hoy, los ministros resolvieron por unanimidad rechazar la solicitud de reconsideración planteada por el fiscal de Alberdi Rubén Darío Riveros Medina, contra la decisión que dispuso su suspensión sin goce de sueldo. El agente giscal está procesado por supuesto cohecho pasivo agravado (coima).

El presidente de la máxima instancia judicial, Alberto Martínez Simón, explicó que en una extensa presentación, Riveros objetó la legalidad de la medida dispuesta a través de la Resolución N° 12.572, del 23 de diciembre de 2025, a petición del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Argumento de los ministros de la Corte Suprema de Justicia

“Es el caso que habíamos resuelto el año pasado, con respecto a una situación que involucra al fiscal Rubén Darío Riveros Medina, quien está procesado penalmente por un caso de cohecho pasivo agravado y también obviamente en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, una serie de actuaciones que nos han remitido y que tenemos entre los antecedentes y que nos indican puntualmente que el citado fiscal habría solicitado una suma de dinero para exonerar a una persona que estaba involucrada en un caso de abuso de menores. Se hizo un procedimiento de cámara oculta, se hizo un procedimiento fiscal al respecto”, explicó Martínez Simón.

“(...) el escrito que presenta él por demás extenso, hace una muy larga relación de consideraciones que no refieren al caso sino a consideraciones más bien jurídicas referidas a la presunción de inocencia, el tratamiento constitucional del tema, etc. Personalmente yo no encontré ningún elemento que haga variar la decisión que habíamos tomado, por lo tanto me animo a proponer al pleno el rechazo del recurso de reconsideración presentado por el fiscal Rubén Darío Riveros Medina”, concluyó el presidente de la Corte.

El voto de Martínez Simón fue acompañado por los ministros Victor Ríos, Manuel Ramírez Candia, Gustavo Santander Dans, César Garay Zuccolillo, María Carolina Llanes, César Diesel, Eugenio Jiménez Rolón y Luis María Benítez Riera.

Fiscal suspendido fue denunciado por juez de Alberdi

El suspendido fiscal Riveros Medina fue denunciado por el juez penal de Alberdi, Shiler Regis Coronel, luego de que una mujer le pusiera en conocimiento de que el abogado Luis Antonio Méndez le solicitó dinero supuestamente destinado al fiscal Riveros, con el fin de obtener la libertad de su esposo, quien enfrenta cargos por un caso de abuso infantil.

La denuncia del caso fue presentada por el juez penal de Alberdi, Shiler Regis Coronel, luego de que una mujer relatara que el abogado Luis Antonio Méndez le solicitó dinero supuestamente destinado al fiscal Riveros, con el fin de obtener la libertad de su esposo, procesado por supuesto abuso sexual en niños.

La investigación en contra del representante del Ministerio Público está a cargo de los fiscales Verónica Valdez y Luis Piñánez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (Udea) quienes imputaron a su colega por supuesto cohecho pasivo.

De acuerdo con la imputación fiscal, el abogado Luis Antonio Méndez habría solicitado inicialmente la suma de G. 5.000.000 “para realizar algunos trámites”, sin entregar comprobantes.

En el documento también se expone que, en el mes de diciembre de 2024, el fiscal imputado Rubén Riveros habría dicho a la mujer que continúe sus gestiones con la asistencia de Méndez, advirtiendo que “el caso era muy grande” y que, de no hacerlo, su esposo permanecería en prisión.