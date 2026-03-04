Falta de mobiliario y riesgo de derrumbe en un pabellón, denuncian en colegio de Pedro Juan Caballero

El Colegio Nacional San Blas, situado en la ciudad de Pedro Juan Caballero, enfrenta una situación crítica en diversos aspectos, según denunciaron referentes de la comunidad educativa. La licenciada Zulma Ortellado, directora de la institución, indicó que entre las principales falencias se encuentran la falta de pupitres y un pabellón refaccionado en 2015 que actualmente presenta riesgo de derrumbe.

El Colegio Nacional San Blas, situado en el barrio que lleva el mismo nombre, al sureste de Pedro Juan Caballero, cuenta con 420 alumnos, cifra que podría aumentar este año ya que las inscripciones siguen abiertas. Además, cuenta con un plantel de 32 docentes.

“Hay faltante de mobiliario para 50 alumnos, principalmente del turno mañana; también tenemos un pabellón que representa un peligro, tiene rajaduras muy grandes”, manifestó Ortellado.

Agregó que otros problemas que afectan a la institución son la falta de mejoras en el polideportivo y la adecuación a las medidas reglamentarias para que los estudiantes puedan ser competitivos en ciertas modalidades deportivas durante los juegos estudiantiles.

Todos los problemas ya fueron puestos a consideración de las instancias pertinentes mediante la microplanificación, pero aún no hay una respuesta favorable, indicó la directora.

Esperan una respuesta

La Asociación de Cooperación Escolar (ACE) del Colegio Nacional San Blas expresa preocupación por la falta de respuesta por parte del Gobierno Nacional, pese a los constantes pedidos al respecto.

“Como mamá y presidenta de la ACE, digo que hay mucha preocupación por la falta de sillas, mesas y muchas cosas que arreglar en esta institución. Pedidos (vía nota) siempre hay de parte de la directora; estamos esperando respuesta”, expresó Miguela González, presidenta de la ACE.

González pidió a las autoridades que visiten las escuelas para constatar las necesidades de cada colegio.

Por su parte, Bianca Espínola, representante de los estudiantes, también lamentó la serie de falencias que afectan al colegio en el que estudia.

“Hagan caso a las notas que la directora envía”, pide estudiante

La alumna del Colegio San Blas, Bianca Espínola, presidenta del Centro de Estudiantes, dijo que hay mucha preocupación por las carencias de la institución.

“Necesitamos sillas y mesas para tener comodidad y concentrarnos mejor. También tenemos otra preocupación, que es el pabellón en riesgo de derrumbe; además, queremos que mejore la cancha. Brinden más su apoyo y hagan caso a las notas que la directora envía”, expresó Bianca.

Agregó que espera que las autoridades responsables solucionen cuanto antes los problemas que aquejan al colegio.

La estudiante destacó el gran aporte de los padres, ya que muchos de ellos realizan limpieza o pintura de forma voluntaria o aportan económicamente para cubrir los gastos de mantenimiento del recinto educativo.