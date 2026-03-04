Intensifican trabajos de limpieza en Cordillera para combatir el dengue

El jefe del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (SENEPA), Pablo Cáceres, informó que la institución viene reforzando las tareas en el marco de la lucha contra el dengue. Desde ayer, las cuadrillas se encuentran desplegadas en Caacupé, donde realizan mingas ambientales, recolección de objetos inservibles, eliminación de recipientes con agua acumulada y trabajos de concienciación casa por casa.

El objetivo principal es reducir los potenciales criaderos del mosquito aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya, y así disminuir el riesgo de nuevos casos en la zona.

Cáceres detalló que estas intervenciones se desarrollan en coordinación con autoridades municipales y comisiones vecinales, priorizando los barrios donde se detectaron notificaciones de casos sospechosos. “El trabajo es constante, pero necesitamos del compromiso de la ciudadanía. Sin la colaboración de los vecinos es difícil cortar la cadena de transmisión”, señaló.

Asimismo, recordó que la semana pasada los operativos se llevaron a cabo en Atyrá, donde también se realizaron mingas y jornadas de limpieza integral. En ese distrito, las cuadrillas recorrieron varios sectores para retirar cubiertas en desuso, botellas, latas y todo tipo de recipientes que puedan acumular agua.

Plan Preventivo

Desde el SENEPA indicaron que estas acciones forman parte de un plan preventivo que se refuerza ante el aumento de casos de dengue a nivel país, especialmente en temporadas de altas temperaturas y lluvias frecuentes, que favorecen la aparición del mosquito.

Finalmente, el jefe regional instó a la población a dedicar al menos diez minutos al día para revisar patios y alrededores de sus viviendas, eliminar aguas estancadas y mantener limpios los espacios comunes. “La lucha contra el dengue es una responsabilidad compartida”, concluyó Pablo Cáceres.