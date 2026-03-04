Nacionales
04 de marzo de 2026 - 11:57

Meteorología: sepa cuáles son los tres departamentos que continúan bajo alerta

Fernando Romero

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) actualizó su aviso meteorológico y redujo a tres los departamentos que podrían verse afectados por fenómenos de tiempo severo. En esta nota le contamos cuáles son.

Por ABC Color

Según la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), persisten núcleos de tormenta en el suroeste de la Región Oriental y no se descartan eventos puntuales de tiempo severo para el transcurso de este miércoles.

Según el reporte, no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante lo que resta de la mañana y las primeras horas de la tarde.

El fenómeno esperado incluye lluvias con tormentas eléctricas de moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de vientos de moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

Los departamentos que podrían verse afectados, conforme a lo señalado por el último aviso emitido son: el suroeste de Itapúa, el sur de Misiones y el sur de Ñeembucú.