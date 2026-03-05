Bomberos recuerdan prohibición de quemas en Paraguay ante riesgo crítico de incendios

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguaya recordó que el Instituto Forestal Nacional (INFONA) oficializó la Resolución Nº 142/2026, una medida de carácter urgente que establece la prohibición total de las quemas en todo el territorio de Paraguay.

Esta decisión responde al alto riesgo de incendios generado por las actuales condiciones climáticas críticas, caracterizadas por altas temperaturas y baja humedad que facilitan la propagación descontrolada del fuego.

Desde la institución recalcaron que el país se mantiene en un estado de alerta permanente.

Las autoridades recordaron que el manejo irresponsable del fuego en áreas forestales, agrícolas o urbanas es la principal causa de siniestros, por lo cual subrayaron que “prevenir es responsabilidad de todos”.

Ante la detección de columnas de humo o fuego, se solicita a la población comunicarse de manera inmediata con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios al número 132.

El incumplimiento de esta resolución puede derivar en sanciones severas conforme a la Ley de Manejo Integral del Fuego.