La quema prescrita sigue prohibida en todo el país, advierte el Infona

A través de la resolución 142/2026, el Infona prohíbe el uso del fuego en todo el territorio nacional, especialmente en las áreas expuestas a la ocurrencia de incendios forestales.

La presidenta del Instituto Nacional Forestal (Infona) Cristina Goralewski, comentó que la prohibición de la quema prescrita se mantiene vigente en todo el territorio nacional y que no está sujeta a una fecha fija, sino a las condiciones climáticas.

Según la presidenta, “la gestión del fuego no puede desligarse del contexto climático; cuando las condiciones son desfavorables, razón por la cual la prevención debe ser prioritaria.

En ese sentido, comentó que, de acuerdo con el Boletín de Perspectivas Climáticas de enero a marzo 2026 de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), están previstas precipitaciones inferiores a lo normal en gran parte del país, con temperaturas medias y máximas superiores a los valores históricos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ante eso, comentó que el pronóstico subestacional del 5 de febrero de 2026 refuerza ese pronóstico y demás advierte de semanas con temperaturas por encima del promedio y lluvias inferiores o cercanas al promedio semanal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Ante riesgos de incendios, Infona renueva prohibición de quema en todo el país

“Estas condiciones generan un riesgo elevado de ignición y propagación rápida del fuego, incluso en quemas controladas o autorizadas. Por ello, en aplicación del principio precautorio y en el marco de la Ley N.° 6818/21, de Manejo Integral del Fuego, la prohibición se mantiene hasta que las condiciones meteorológicas y la ocurrencia de incendios evidencian una mejora sustancial”, explicó la presidenta del Informa.

Preguntada si existe la posibilidad de que la prohibición del uso del fuego deje de ser excepcional y pase a ser una práctica reiterativa en los próximos años, respondió que la Ley es relativamente nueva, del 2021, y que el decreto que la reglamenta es del 2024.

Ciclo de implementación en desarrollo

Añadió Goralewski que el ciclo de implementación todavía está en desarrollo, especialmente en el ámbito municipal, donde se otorgan los permisos. Por lo tanto, alegó que aún es prematuro evaluar su impacto estructural.

“Más que hablar de prohibiciones permanentes, el enfoque debe ser adaptativo. En contextos de mayor variabilidad climática, es probable que las restricciones temporales sean más frecuentes, pero eso responde a criterios técnicos y no a una política de prohibición indiscriminada”, aclaró.

Dijo también que lo que puede requerir medidas de fortalecimiento no es necesariamente el marco legal, sino la capacidad operativa, como una mayor articulación territorial, más capacitación municipal y mejor fiscalización.

Replantear el uso del fuego

Si está situación obliga a replantear el uso del fuego en la producción, mencionó que cuando las temperaturas son más altas, la humedad relativa más baja y los períodos secos más prolongados, el margen de seguridad se reduce drásticamente. Que en esas condiciones una quema, que antes podía ser manejable, hoy puede transformarse en un incendio de gran magnitud.

Lea más: Alerta nacional: 160 incendios en 10 días reporta el comandante nacional de bomberos

“No se trata de una prohibición ideológica del fuego, sino de una gestión basada en riesgo. El enfoque actual es transitar hacia prácticas seguras, tecnificadas y responsables, priorizando la protección de vidas humanas y entendiendo que los incendios también afectan la productividad del suelo”, apuntó.

Además, manifestó que el fuego tiene algo de “paradoja biológica”. Explicó que a corto plazo parece limpiar el terreno, pero que el fuego no solo quema lo que vemos arriba, también altera lo que no vemos debajo, explicó.

“Un suelo degradado requiere más insumos, más fertilizantes, más inversión para sostener rendimientos que antes eran naturales”, apuntó.

Reducir números de quemas autorizadas

En cuanto al balance que hace la institución sobre la eficiencia de la prohibición en la tarea de reducir incendios forestales, señaló que la restricción temporal contribuye a reducir el número de quemas autorizadas en momentos críticos, lo cual disminuye la probabilidad de incendios de gran escala. Sin embargo, su efectividad depende también del cumplimiento ciudadano y del control territorial.

En lo que compete a la prevención y monitoreo, precisó que el enfoque de la institución se está orientando cada vez más hacia la prevención y detección temprana. “Se avanzó considerablemente en el desarrollo del sistema de monitoreo satelital de focos de calor e incendios, lo que permite una detección temprana y la generación de alertas”, subrayó la presidenta y destacó que la prevención es más eficiente y menos costosa que la respuesta.

Lea más: Plataforma de inteligencia ambiental revela aumento de focos de calor en Paraguay

Finalmente, detalló que si se habla de denuncias penales propiamente dichas, así como de sumarios administrativos iniciados, debido a la herramienta del Monitoreo Satelital de Manejo Integral de Fuego, es posible detectar mayores infracciones.

Añadió que de está forma se generan los insumos y los antecedentes que sirven de base, los cuales fueron en aumento en términos cuantitativos, debido a la capacidad de detectar incendios o quemas ilegales que antes eran difíciles de detectar.

Prohibición de quemas prescriptas rige para: