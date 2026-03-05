Burocracia pone en riesgo cirugías cardíacas: hospital podría quedar en ”stock cero” de insumos

El director del Instituto Nacional de Cardiología explicó que actualmente el Hospital San Jorge mantiene un ritmo alto de intervenciones, pero el abastecimiento comienza a agotarse debido a los retrasos en la compra de insumos.

“Sí, efectivamente se nos están acabando los insumos, pero, a pesar de todo, nosotros estamos haciendo prácticamente dos cirugías cardíacas por día”, señaló.

El director relató que, al asumir la administración del hospital en julio del año pasado, revisó el stock disponible y detectó que los insumos se terminarían rápidamente debido a la alta demanda de pacientes.

“Lo primero que hice, lógicamente, fue mirar la parte de stock de insumos. Y evidentemente, por la gran cantidad de afluencia de gente, de pacientes, eso se iba a acabar en un lapso de dos o tres meses más o menos”, explicó.

Varios procesos retrasados por la burocracia

Agregó que, ante esa situación, el hospital inició distintos procesos de compra, desde licitaciones hasta adquisiciones de urgencia, pero en cada caso surgieron trabas administrativas. Dijo que, debido a retrasos, intentaron la compra por la vía de la excepción; sin embargo, incluso ese mecanismo enfrentó obstáculos.

“Me topo también con el mismo problema de las cuestiones de deudas con la industria farmacéutica, protestas, etcétera”, agregó. Como última alternativa, el hospital intentó recurrir a compras directas por caja chica para mantener el servicio.

“Intento hacer una compra directa para darme oxígeno de los insumos que prácticamente se estarán acabando aproximadamente en un mes”, indicó.

A pesar de las medidas adoptadas, el riesgo sigue latente. “Si es que nosotros no destrabamos esta cuestión de las licitaciones, yo creo que vamos a quedar en stock cero”, advirtió.

“Estamos tratando vidas humanas”

Delmás cuestionó que los procesos de compra del sistema sanitario se manejen con la misma lógica administrativa que otras instituciones del Estado.

El médico insistió en que las decisiones administrativas deben considerar el impacto directo en la vida de los pacientes. “Acá estamos tratando vidas humanas. Eso tienen que entender las autoridades del Gobierno, fundamentalmente, que esto no puede esperar. No puede esperar por la sencilla razón de que son vidas humanas”, remarcó.

También criticó que muchas decisiones se tomen lejos de la realidad hospitalaria. “No es la misma cosa que usted me muestre en un PowerPoint… Usted tiene que venir aquí a ver las necesidades de los pacientes a diario”, expresó.

Pacientes en lista de espera

El doctor contó que, actualmente, el hospital mantiene cirugías en curso, aunque el stock está cada vez más ajustado.

“Tenemos una lista, cerca de 45 pacientes. Pero también tenemos un listado de casi 100 pacientes para los que no disponemos con los insumos”, detalló Delmás.

En ese último punto, señaló que tienen un problema con la compra de insumos para pacientes a través de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), que también está teniendo problemas de disponibilidad.

El centro realiza una o dos cirugías cardíacas diarias y entre ocho y diez cateterismos por día. No obstante, si no se destraban los procesos de compra, la continuidad de estos procedimientos podría verse comprometida en las próximas semanas, según lo revelado por el director.

Preocupación de pacientes

Cabe destacar que ya desde hace muchos meses se están registrando problemas en este hospital. Los pacientes relatan que están teniendo gastos de al menos G. 7.000.000 para compra de insumos para cateterismo, por ejemplo, puesto que deben adquirir absolutamente todo.

Una familiar de una paciente contó a ABC TV que deberá recurrir a la Diben para poder obtener insumos con los que no cuenta el hospital. Destacó que en los pasillos todos están muy conformes con la atención de este hospital, que es considerado de referencia para problemas cardíacos.

Además, hizo énfasis en la amabilidad de todos los funcionarios y el profesionalismo de los médicos. “Acá la preocupación es por los insumos y de cómo obtener los medios para comprar los que acá no hay”, señaló.