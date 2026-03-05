Invitan a la primera charla de contención psicológica para víctimas de “La Mafia de los Pagarés”

Lourdes Vera es la disertante que brindará la primera charla de contención psicológica dirigida a profesionales de la educación, de la salud y a las víctimas de la “Mafia de los Pagarés”.

“La Mafia de los Pagarés” es un esquema con el que funcionarios de justicia, entre ellos jueces, ujieres y actuarios, simulaban juicios de ejecución de pagarés de deudas ya saldadas a fin de embargar salarios de trabajadores. El esquema perjudicó a miles de personas y familias, quienes debido a los embargos abusivos y constantes, sufrían descuentos compulsivos que no les permitía percibir sus haberes.

La actividad es organizada por la Coordinadora de las víctimas de “La Mafia de los Pagarés”, que aglutina a víctimas y familiares del esquema.

“La estafa de los pagarés ha causado un impacto significativo en la vida de muchas personas, generando sentimientos de angustia, ansiedad y depresión. Es fundamental reconocer la importancia de la contención psicológica en este contexto”, señalan en la invitación.

Contención para víctimas de “La Mafia de los Pagarés”

Según indican, la contención psicológica ayuda a procesar emociones y sentimientos negativos, fomenta la resiliencia y el afrontamiento, previene la cronificación de la depresión y la ansiedad, ofrece un espacio seguro para compartir experiencias y recibir apoyo.

“No te pierdas esta oportunidad de cuidar tu salud mental y emocional. ¡Únete a nosotros!”, destacan.

Para más información, dieron a conocer los siguientes contactos: Juan Carlos Ibarrola 0994 743 619, Pedro Coronel 0984 286 247.

La coordinadora denunció que varios de sus representados terminaron con graves problemas psicológicos, que derivaron en cuadros de depresión y hasta suicidios, por lo que buscan combatir con esta actividad.