Nacionales
05 de marzo de 2026 - 20:09

Invitan a la primera charla de contención psicológica para víctimas de “La Mafia de los Pagarés”

Protesta de víctimas de La Mafia de los Pagarés frente al Palacio de Justicia.
Protesta de víctimas de La Mafia de los Pagarés frente al Palacio de Justicia.MARCIA

La Coordinadora de Víctimas de “La Mafia de los Pagarés” invita a la primera charla que brindarán para dar contención psicológica a las víctimas de este hecho que se dio a conocer en nuestro país. Con la actividad buscan dar contención a quienes sufrieron pérdidas económicas irreparables a través del esquema que utilizó el sistema judicial para embargar salarios de trabajadores.

Por ABC Color

Lourdes Vera es la disertante que brindará la primera charla de contención psicológica dirigida a profesionales de la educación, de la salud y a las víctimas de la “Mafia de los Pagarés”.

“La Mafia de los Pagarés” es un esquema con el que funcionarios de justicia, entre ellos jueces, ujieres y actuarios, simulaban juicios de ejecución de pagarés de deudas ya saldadas a fin de embargar salarios de trabajadores. El esquema perjudicó a miles de personas y familias, quienes debido a los embargos abusivos y constantes, sufrían descuentos compulsivos que no les permitía percibir sus haberes.

La actividad es organizada por la Coordinadora de las víctimas de “La Mafia de los Pagarés”, que aglutina a víctimas y familiares del esquema.

La estafa de los pagarés ha causado un impacto significativo en la vida de muchas personas, generando sentimientos de angustia, ansiedad y depresión. Es fundamental reconocer la importancia de la contención psicológica en este contexto”, señalan en la invitación.

Lea más: Víctimas de la mafia de los pagarés denuncian “genocidio civil” en carta a Santiago Peña

Contención para víctimas de “La Mafia de los Pagarés”

Según indican, la contención psicológica ayuda a procesar emociones y sentimientos negativos, fomenta la resiliencia y el afrontamiento, previene la cronificación de la depresión y la ansiedad, ofrece un espacio seguro para compartir experiencias y recibir apoyo.

“No te pierdas esta oportunidad de cuidar tu salud mental y emocional. ¡Únete a nosotros!”, destacan.

Para más información, dieron a conocer los siguientes contactos: Juan Carlos Ibarrola 0994 743 619, Pedro Coronel 0984 286 247.

La coordinadora denunció que varios de sus representados terminaron con graves problemas psicológicos, que derivaron en cuadros de depresión y hasta suicidios, por lo que buscan combatir con esta actividad.