Víctimas de la mafia de los pagarés denuncian “genocidio civil” en carta a Santiago Peña

La Coordinadora de víctimas de la “mafia de los pagarés” envió este miércoles una carta abierta al presidente de la República, Santiago Peña. El texto denuncia lo que califican como un “genocidio civil silencioso” que está aniquilando a miles de familias paraguayas ante la inacción del Estado.

Los afectados sostienen que el problema ya superó el ámbito jurídico para convertirse en una tragedia humanitaria. Según el gremio, el acoso de los usureros y el remate de viviendas han derivado en casos de pérdida de vidas de padres de familia, muertes por infartos debido al estrés crónico y niños que hoy padecen desnutrición porque el salario de sus padres está secuestrado por este esquema criminal.

Comparten una “radiografía” del desamparo

La carta detalla datos que exponen la magnitud del problema. Se estima que existen más de 17.000 víctimas directas que están siendo “devoradas” por el sistema.

Afirman que la Ley 7614, presentada como solución, no llega al 90% de los afectados porque la mayoría no tiene dinero para pagar abogados ni medios para trasladarse a defenderse.

Destacan que miles de jóvenes paraguayos se vieron obligados a abandonar sus estudios universitarios porque el dinero de sus cuotas hoy va a parar a los bolsillos de los estafadores.

La Coordinadora acusa al Poder Judicial de ser el “brazo ejecutor” de las mafias, al Parlamento por su inacción y al Ejecutivo por un silencio que consideran cómplice.

Las víctimas comparan la situación con una guerra desigual donde el Gobierno se muestra firme ante conflictos internacionales, pero permite que en suelo paraguayo se aniquile la dignidad de los ciudadanos.

“No permita que su mandato sea recordado como el periodo en que el Estado entregó a sus ciudadanos a una jauría de delincuentes legales”, exhortan a Peña.