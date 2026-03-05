Junta Municipal aprueba rendición de cuentas del cuestionado intendente Carlos Quiñónez

El dictamen favorable fue emitido previamente por la Comisión de Hacienda y Presupuesto y luego puesto a consideración del pleno. Tras el debate entre los concejales, el informe de gestión del jefe comunal obtuvo los votos necesarios para su aprobación.

Acompañaron el dictamen los concejales colorados, Pascual Ocampos, Mercedes Quiñónez —hermana del intendente—, Damiana Agüero, Juana Rodríguez, Ever Vera y Apolonio Álvarez.

Por su parte, votaron por el rechazo los ediles liberales Roberto Velázquez, Lourdes Cardozo y Rosalino García, además de los colorados Gustavo Ortiz y Silvio Irala. En tanto, el concejal Vicente Peña, quien busca su rekutú como edil colorado, optó por abstenerse durante la votación.

La aprobación del informe valida la ejecución administrativa y financiera del municipio correspondiente al periodo fiscal 2025, pese a diversos cuestionamientos planteados por sectores políticos y ciudadanos. Entre ellos se mencionan supuestas obras sobrefacturadas, proyectos inconclusos como el polideportivo del barrio San Rafael, y la falta de avance del anunciado parque de salud, del cual —según denuncias— solo se realizaron alambradas perimetrales y la instalación de carteles.

A estas críticas se suman reclamos por el mal estado de varias calles de la ciudad, además de denuncias por retrasos en el pago de salarios a funcionarios municipales y dietas a algunos concejales.

Antecedentes políticos

El intendente Carlos Quiñónez había asumido el cargo tras un ajustado triunfo electoral, impulsado políticamente por el diputado colorado cartista Leonardo Saiz y el gobernador de San Pedro, Freddy D’Ecclesiis.

Quiñónez completó el mandato que había dejado su correligionario Gustavo Rodríguez, quien fue imputado y denunciado por un supuesto daño patrimonial cercano a G. 18 mil millones, según informes de los interventores. Rodríguez había presentado su renuncia minutos antes de ser destituido por la Cámara de Diputados.

Actualmente, el jefe comunal ha tomado distancia del equipo político de Saiz y D’Ecclesiis, alineándose con el sector del ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez.

En el departamento de San Pedro, la interna del Partido Colorado se centra en la disputa política entre el gobernador Freddy D’Ecclesiis y el ministro Carlos Giménez, ambos oficialistas, quienes buscan consolidar el liderazgo departamental dentro del movimiento cartista.