Pobladores exigen la reparación de las destruidas rutas asfaltadas en San Pedro

El tramo afectado forma parte de la vía que conecta el departamento de San Pedro con Concepción y fue obra de la empresa Benito Roggio. Pese a ser una obra relativamente nueva, presenta profundos baches, grietas y sectores prácticamente intransitables.

Los vecinos denuncian que, ante el “nulo interés” de las autoridades, debieron organizar colectas y realizar bacheos comunitarios para intentar mantener transitable la ruta. Sin embargo, los trabajos no resisten debido a la magnitud del deterioro y a la falta de recursos técnicos y económicos.

El profesor Francisco Samudio, poblador de la zona, lamentó la desidia estatal. Señaló que en reiteradas ocasiones se reunieron con representantes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), quienes prometen iniciar las obras “la próxima semana”, promesas que —según afirmó— nunca se concretan.

“Nos organizamos, bacheamos con los vecinos, incluso la Municipalidad llegó a enripiar partes de la ruta asfaltada, pero nada aguanta. No tenemos recursos para hacer una reparación en forma. Mientras tanto, siguen ocurriendo accidentes y se pierden vidas humanas”, expresó.

Los pobladores, junto con comerciantes de la zona, realizaron constantes colectas para adquirir cemento, varillas de hierro, arena y piedra triturada, con el objetivo de intervenir el tramo que une el casco urbano de San Pedro de Ycuamandyyú con la localidad de Piri Pucú.

A pesar del esfuerzo ciudadano, los arreglos no resisten el intenso tránsito y el deterioro vuelve a aparecer rápidamente. Los vecinos aseguran que la ruta ha provocado numerosos accidentes y daños materiales en vehículos.

Crisis vial en el segundo departamento

La problemática se suma a la crisis vial que atraviesa el departamento. La conocida Ruta PY08, que une San Pedro con Concepción y es considerada por muchos como “la ruta de la muerte”, también presenta tramos críticos. Tras reiteradas movilizaciones ciudadanas, se iniciaron tímidamente algunos trabajos de reparación, aunque persisten los reclamos.

En tanto, además de las rutas asfaltadas deterioradas, los caminos rurales de tierra se encuentran intransitables, agravando el aislamiento de comunidades enteras.

Ante este panorama, los pobladores advierten que, de no obtener respuestas concretas en los próximos días, saldrán nuevamente a las calles y procederán al cierre de ruta como último recurso para exigir soluciones definitivas.