Techo de escuela podría colapsar y responsabilizan a autoridades municipales

La dirigente Marta Pavón manifestó su preocupación por el estado en que se encuentra la infraestructura de la Escuela Básica Nº 7001. Entre los problemas mencionó la delicada situación del techo, debido a que la viga principal podría quebrarse en cualquier momento.

Explicó que el deterioro de la estructura representa un peligro permanente para los alumnos y docentes que asisten diariamente a la institución.

Lea más: San Bernardino: vecinos se movilizan contra invasiones

“Hace un año que vengo reclamando al intendente (el liberal Rubén Jacquet) la reparación de la escuela, pero parece que no les interesa. También acudí a los concejales, pero se nota que ellos solamente están pensando en el rekutu, por lo que no les importa lo que ocurre a su alrededor. No sé por qué quieren el rekutu si en cuatro años no hicieron nada”, expresó.

Indicó además que se trata de una escuela grande, a la que asisten un poco más de 60 alumnos, por lo que el deterioro de la estructura genera preocupación entre padres y docentes. Señaló que los maderámenes del techo se encuentran podridos y que el peso de las tejuelas podría provocar el colapso en cualquier momento.

Durante los días de lluvia, según indicó, grandes chorros de agua ingresan a las salas de clase, afectando el normal desarrollo de las actividades educativas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Las autoridades dicen que en Misiones ya no hay escuelas ranchos; puede que sea así, pero sí hay establecimientos que necesitan reparaciones que no se hacen pese a que los municipios cuentan con los recursos. Acá no hay inversión de la Municipalidad ni de la Gobernación; las pocas mejoras que hay fueron realizadas por los docentes”, afirmó Pavón.

En otro momento manifestó que, además de la problemática del techo, la institución también cuenta con sanitarios en mal estado. Incluso, según indicó, uno de los lavatorios del baño fue robado. A esto se suma el mal estado del camino de acceso al establecimiento educativo, lo que dificulta el traslado de estudiantes y docentes.

“La ausencia de las autoridades en esta zona es total. Esto no se soluciona con polladas y marineras”, remarcó.

Lea más: Filizola sostiene que Erico ya no puede seguir en el Senado

Por su parte, el intendente Rubén Jacquet señaló que hace aproximadamente un año recibió la visita de personas que le informaron sobre la situación de la escuela. En aquella ocasión, afirmó que el municipio estaba dispuesto a colaborar para solucionar el problema mediante un aporte económico.

Sin embargo, explicó que, para concretar la ayuda, la comunidad educativa debía cumplir con ciertos requisitos administrativos.

Entre las exigencias requeridas mencionó la conformación de la Asociación de Cooperación Escolar (ACE) y la preparación de la documentación necesaria para poder realizar la transferencia de recursos. Según indicó, estos pasos no se concretaron en su momento, por lo que el proceso no pudo avanzar.

No obstante, señaló que recientemente volvieron a reunirse con representantes de la institución para buscar una alternativa que permita atender la situación.

“Este jueves me volvieron a visitar para hablar sobre la situación. Finalmente se acordó que la transferencia se realizará por vía de la Supervisión Educativa de la zona. Esto se debe a que la institución se encuentra en terreno fiscal”, explicó el jefe comunal.

Jacquet agregó que se debe tener en cuenta que se trata de una obra relativamente nueva, ya que la construcción del techo se realizó entre los años 2017 y 2018. Sin embargo, actualmente presenta un avanzado estado de deterioro.

“¿Quién hizo o mandó hacer la obra? ¿Cómo es que ya están todos podridos los maderámenes en tan poco tiempo?”, cuestionó.

Lea más: Caapucú: denuncian extracción ilegal de arena de playa municipal

Finalmente, indicó que el techo se encuentra en pésimas condiciones y que será necesario desmontar completamente la estructura. Según explicó, los trabajos requerirán retirar todo el techo, cambiar la viga principal y volver a montar la estructura.

De acuerdo con datos recogidos, la escuela fue construida aproximadamente en 2012 por la Gobernación de Misiones, bajo la administración del exgobernador Arturo Martínez (ANR).