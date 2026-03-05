Caapucú: denuncian supuesta extracción ilegal de arena de playa municipal

El concejal Rubén Pedrozo (ANR), de este municipio, declaró ante el Ministerio Público de Quiindy sobre un supuesto caso de extracción irregular de arena en la playa municipal conocida como “Punta Arena”, situada a orillas del río Tebicuary, a la altura del kilómetro 164 de la Ruta PY01 “Mariscal Francisco Solano López”.

El denunciante manifestó que el pasado 26 de enero, alrededor de las 15:00, observó la utilización de maquinarias pesadas y camiones volquetes para retirar arena de la orilla del río Tebicuary.

De acuerdo con el relato, en el sitio siguen operando un tractor con pala excavadora y al menos dos camiones de gran porte que transportan arena.

El edil sostiene que esta actividad se estaría realizando sin licencia ambiental y sin las autorizaciones de las autoridades competentes de la protección de los recursos hídricos.

Extracción ocasionaría daños ambientales

El concejal señaló además que no sería la primera vez que ocurre la extracción de arena de manera irregular, provocando la formación de zanjas y alteraciones en la superficie de la playa, lo que podría derivar en daños ambientales.

Asimismo, indicó que las cargas de arena presuntamente habrían sido trasladadas hasta un predio municipal donde se encuentra en construcción un tinglado. El denunciante también mencionó que en ocasiones anteriores ya se habían realizado reclamos y pedidos de explicación a las autoridades municipales respecto a estas actividades, pero no recibió la respuesta esperada.

Al respecto, consultamos con el asesor jurídico de la municipalidad local, el abogado Vicente Osorio, quien manifestó que el intendente Gustavo Penayo (ANR) le había solicitado un dictamen sobre este pedido y que en diciembre emitió una recomendación favorable, aconsejando a la Intendencia local la aprobación y suscripción del contrato.

El abogado señaló que había sugerido que la actividad extractiva debe estar sujeta a la autorización ambiental definitiva del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

Lo que dijo el intendente

El intendente Penayo manifestó que el arrendamiento para la explotación de arena se realizó con Ramón González, de la empresa Corralón S.A., con vigencia hasta noviembre del presente año. Señaló que actualmente se realizan muy pocos trabajos de descolmatación, ya que estas actividades pueden afectar una parte de la zona de playa del municipio.

Indicó que la arena que se extrae proviene de montículos que se forman en la playa y que dificultan el uso del lugar por parte de los turistas. Explicó que dicha arena es utilizada por la Municipalidad para distintos trabajos municipales y que, en algunos casos, cuando la ciudadanía lo solicita, se envía un tractor para trasladar arena y cubrir necesidades puntuales. Asimismo, mencionó que la explotación comercial es muy baja y que prácticamente no se está retirando material para la venta.

Finalmente, señaló que la empresa actualmente no se encuentra trabajando debido a que no cuenta con las documentaciones correspondientes ni con un plan de inversión presentado. Agregó que la extracción de material debe realizarse con precaución para no afectar la zona de playa y el sector arenero del municipio, y recordó que por un hecho similar ya fue denunciado en años anteriores por el mismo concejal. También indicó que no recuerda el monto del acuerdo establecido con la empresa para la explotación de la arena.

Investigación fiscal

Sobre la investigación fiscal, consultamos al fiscal Víctor Maldonado, de la Unidad Penal N.º 1 de Quiindy, quien manifestó que la denuncia ingresó en su unidad fiscal, pero posteriormente el expediente fue derivado a la Unidad Especializada de Delitos contra el Medio Ambiente.

El agente del Ministerio Público señaló además que la empresa no contaría con licencia ambiental.