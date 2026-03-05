Filizzola sostiene que Erico ya no puede seguir en el Senado

Tras la condena a 13 años de cárcel que recibió el senador Erico Galeano por los hechos de lavado de activos y asociación criminal, que se desprendieron de la causa A Ultranza Py, la situación que se plantea dentro de la Cámara de Senadores es si debe presentar su renuncia o aguardar un juicio político interno para removerlo.

El senador Rafael Filizzola indicó que ya no puede seguir en el Senado, ya que tiene una condena muy grave que le vincula a organizaciones criminales.

“Obviamente una persona en esas condiciones no puede ejercer un cargo tan importante como es este cargo de representación”, sostuvo.

Ante la consulta de -si no se da su renuncia- el paso a seguir sería la pérdida de investidura, el parlamentario comentó: " En este caso, podría ser más bien aplicable el artículo 197, inciso 1, de la Constitución, que es la inhabilidad. Ahora, el problema con la inhabilidad es que requiere una sentencia firme. Este es un tema judicial".

Luego, manifestó: “También la Constitución establece que una persona queda inhabilitada de ejercer el cargo si es condenada. Ahora, ahí ya hay un tema con el Poder Judicial porque la Constitución requiere que la condena esté firme”.

“Nosotros por lo menos no nos podemos separar de la Constitución y la decisión que tomemos tiene que ser rápida y tiene que ser bien fundamentada. Nosotros no le podemos pedir nada (a Erico). Yo creo que él debería analizar su propia situación”, sentenció el parlamentario.