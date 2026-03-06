Bello también mantiene veredas intransitables en el Centro de Asunción

El intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), con más de 6 meses en el cargo, mantiene el legado de abandono del Centro Histórico dejado por su antecesor, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista). La mayoría de las veredas del microcentro siguen en ruinas, evidenciando una desidia que castiga al peatón.

Esquinas estratégicas, incluso frente a entes como el Ministerio de Urbanismo (MUVH) en Independencia y Piribebuy, son trampas mortales. Allí, enormes cráteres exponen varillas de hierro y estructuras colapsadas que ponen en riesgo la integridad y hasta la vida de los peatones.

En la intersección, la seguridad física es una preocupación constante para quienes viven o trabajan por la zona, quienes, como solución precaria, colocaron tablas de madera sobre huecos profundos para intentar evitar caídas fatales. Pero el peligro sigue latente, sobre todo por la noche, cuando la visibilidad es nula.

Más pozos

El deterioro severo de las aceras se vuelve crítico en sitios como Alberdi y Piribebuy. En este punto, las baldosas han desaparecido casi por completo, dejando solo tierra, piedras y escombros. Caminar por allí requiere de un equilibrio extremo que los peatones deben improvisar diariamente.

Los pozos profundos por registros eléctricos y telefónicos sin tapa son una constante en todo el centro. En esta esquina, las cajas de servicios están abiertas, rotas o simplemente hundidas en el suelo. Estas aberturas se convierten en depósitos de basura y focos de accidentes para transeúntes.

Sobre la calle Herrera, entre Yegros e Iturbe, la obstrucción del paso peatonal es una realidad vergonzosa. Montículos de escombros y baldosas sueltas impiden que cualquier persona con movilidad reducida pueda circular.

El sitio tiene una alta circulación de peatones durante todo el día, debido a su condición de parada de colectivo. La deteriorada infraestructura peatonal, sumada a la alta circulación de vehículos, aumenta el riesgo de accidentes.

Veredas inclusivas

En marzo del año pasado, meses antes de su renuncia, el exintendente Rodríguez se jactó en redes sociales de la instalación de veredas en el Centro Histórico. Sin embargo, las construcciones no cumplían con la inclusividad que establece la Ordenanza 115/23.

En las publicaciones, Nenecho insistía en que “no se trata de una obligación municipal”, citando la Ordenanza 217/12, que establece que la responsabilidad de la construcción y mantenimiento de las vías peatonales corresponde a los frentistas.

Sin embargo, ABC constató que incluso la misma Municipalidad mantiene en pésimo estado las veredas frente a su sede central, sobre la avenida Mariscal López, incumpliendo su propia ordenanza, que obliga a la accesibilidad de las veredas de la capital.

Mientras tanto, la actual administración amenaza con multas a vecinos de varios barrios de la capital, por la carencia de rampas inclusivas, sin brindar asesoría sobre las especificaciones técnicas de las mismas como consecuencia, proliferan las estructuras absurdas e inutilizables.