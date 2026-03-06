Benjamín Zapag: defensa insiste en descartar lesión grave

El primer día de juicio oral y público a Héctor Iván Grau Arroyo por supuesta lesión grave por la brutal agresión sufrida por Benjamín Zapag Gayet se desarrolló con la presentación de los primeros incidentes por parte de la defensa, a cargo del abogado Álvaro Arias.

Como primera medida, el defensor planteó la suspensión del juicio oral y público hasta que se defina la situación del otro procesado por el caso, Marcello Giovanni Fretes Laterra, cuya situación es actualmente objeto de estudio en la Corte Suprema de Justicia.

Lea más: Caso Benjamín Zapag: confirman convocatoria a juicio para único acusado

A criterio de la defensa, mientras no se defina la situación del coprocesado, no se puede llevar adelante el juicio a Grau.

Tribunal dispuso desdoblamiento de juicio por lesión grave

Sin embargo, el Tribunal de Sentencia presidido por Laura Ocampo e integrado por Fabián Weisensee y Cándida Fleitas rechazó la pretensión de la defensa y dispuso el desdoblamiento del juicio con relación a Fretes y la consecuente continuidad del juicio a Grau.

Posteriormente, la defensa planteó nulidad de acción y también una excepción de falta de acción, a través de la cual solicita la exclusión del Ministerio Público. Eso porque considera que la lesión sufrida por la víctima no se encuadra en el tipo penal de lesión grave y por lo tanto, es un hecho de acción privada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Por sobre todo hemos planteado una excepción de falta de acción contra el Ministerio Público debido a que la Fiscalía llamó a una junta médica y tres médicos de la Fiscalía, Laboratorio Forense concluyen que la lesión sufrida por la víctima no es grave. No lo decimos solo nosotros, lo dicen los médicos de la Fiscalía y los médicos de las dos defensas y aún así, la Fiscalía presenta acusación.

Lea más: Caso Benja Zapag: sobreseimiento definitivo para Marcello Fretes

“Entonces nosotros, al sostener esta excepción de falta de acción, afirmamos que como no se dan las condiciones del tipo penal previsto en el artículo 112 del Código Penal, decimos que la Fiscalía no tiene acción ya que si se trata de una lesión sin que la misma revista la condición de grave, entonces se convierte en un delito de acción penal privada y la Fiscalía debe ser excluida de esta causa”, explicó Arias.

Agresión a Benjamín Zapag, gratuita

El 6 de noviembre Benjamín Raúl Zapag Gayet, hijo del empresario Raúl Zapag, fue atacado en el interior de la discoteca Morgan Warehouse de Villa Morra. El joven de 18 años relató que fue agredido sin motivo alguno cuando se retiraba del sanitario, alrededor de las 03:00.

En declaraciones a la Fiscalía, la víctima identificó a Héctor Grau como el que le golpeó en el rostro. A su vez, Marcello Fretes está sindicado como la persona que le bloqueó la salida a Zapag, para que Grau pudiera agredirlo.

Lea más: https://www.abc.com.py/nacionales/2022/11/24/juego-piedra-papel-o-tijera-habria-generado-la-golpiza-a-bejamin-zapag-segun-abogado/

Zapag aclaró que no tuvo altercado o pelea alguna con sus agresores, que fueron identificados mediante el relato de testigos.

Tanto Grau como Fretes fueron imputados por supuesta lesión grave. En la época, ambos eran jugadores de la selección paraguaya de rugby, de la que fueron apartados tras ingresar a la cárcel para cumplir prisión preventiva.

Actualmente, ambos se encuentran en libertad.

Corte estudia situación del segundo procesado

Posteriormente, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento definitivo de Fretes Laterra, decisión anulada por el Tribunal de Apelación Penal, cuarta sala, que ordenó la realización de una nueva audiencia preliminar para el procesado.

Esta decisión fue recurrida por la defensa y es la que actualmente se encuentra en estudio en la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Lea más: Caso Zapag: Cámara anula sobreseimiento definitivo y se hará nueva preliminar para Marcello Fretes

El Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo 14 de marzo, fecha en que se expedirá sobre la viabilidad de los planteamientos de la defensa.