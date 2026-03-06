Campaña contra el sarampión: cuándo se inicia y a quiénes va dirigida la vacuna

El Ministerio de Salud Pública recordó esta mañana que esto forma parte de la “Campaña Nacional de Vacunación de Seguimiento contra el Sarampión”, que se desarrollará durante ocho semanas en todo el país.

El objetivo de la campaña es proteger a 496.293 niños de entre 1 y 5 años, quienes deberán recibir una dosis adicional de la vacuna triple viral (SPR). Esta vacuna protege contra sarampión, paperas y rubeola.

Lea más: Sarampión y rubeola: campaña de vacunación inicia el próximo lunes

¿A quiénes va dirigida la vacuna?

Desde el Ministerio de Salud aclararon que la dosis debe aplicarse incluso si el niño ya cuenta con su esquema de vacunación completo o si participó en campañas anteriores, ya que se trata de una dosis de refuerzo para fortalecer la protección.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede provocar complicaciones graves, entre ellas neumonía, encefalitis, secuelas permanentes e incluso la muerte. Aunque Paraguay ha logrado sostener la eliminación del virus, las autoridades sanitarias advierten que el aumento de casos en la región obliga a reforzar la inmunización de la población infantil.

Lea más: Alerta regional por sarampión: instan a reforzar vacunación ante aumento de casos

La campaña busca cerrar brechas de inmunidad y evitar la reintroducción del virus en el país, fortaleciendo tanto la protección individual como la comunitaria.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Dónde se aplicarán las vacunas

Durante las ocho semanas de campaña, los equipos de salud estarán desplegados en hospitales, centros de salud, puestos fijos y móviles, además de realizar jornadas de vacunación en instituciones educativas.

Las autoridades sanitarias instaron a padres, madres y cuidadores a acudir a los servicios de salud más cercanos con los niños, aun cuando ya hayan recibido vacunas previamente.

Lea más: Paraguay cierra brote de sarampión tras tres meses sin nuevos contagios

“Vacunar es un acto de amor, responsabilidad y solidaridad”, señalaron desde la cartera sanitaria al convocar a la ciudadanía a participar de la campaña.