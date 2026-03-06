Doscientos aspirantes inician formación en nuevo Colegio de Policía en Paraguarí

Todos los aspirantes son de ciudades del departamento de Paraguarí, lo que representa una oportunidad importante para que los jóvenes puedan formarse cerca de sus hogares. Muchos de ellos consideran un privilegio contar con una institución de formación policial en la región, ya que anteriormente los interesados debían trasladarse a otras ciudades para seguir la carrera.

Durante el acto, el jefe de la División de Estudios Filial Nº 12 Paraguarí, subcomisario Humberto Barúa, dio la bienvenida a los aspirantes y destacó que en la institución no se tolerará ningún tipo de maltrato ni prácticas contrarias a lo establecido por las leyes.

Aseguró que se hará todo lo humanamente posible para brindar la mejor preparación a los futuros suboficiales, de modo que puedan servir y proteger a la ciudadanía con honor.

Infraestructura moderna

La gobernadora de Paraguarí, Norma Zárate de Monges (ANR-HC), dio la bienvenida a los aspirantes y a sus familias, señalando que el inicio de clases representa una etapa importante tanto para los estudiantes como para el desarrollo institucional del departamento.

Indicó que el centro de formación es uno de los más modernos del país y que está preparado para albergar y formar a quienes decidieron dedicar su vida al servicio de la seguridad y la protección de la ciudadanía.

La infraestructura cuenta con dormitorios, aulas, comedor totalmente climatizados y sanitarios, además de sistema de agua potable mediante pozo artesiano, transformador propio, generador de energía y espacios destinados a la formación de los estudiantes.

Según se informó, la obra que demandó aproximadamente G. 7.800 millones fue encarada por el Gobierno departamental y fue ejecutada en unos siete meses.

Durante la ceremonia también se realizó la entrega simbólica de los uniformes a los aspirantes, cuyas indumentarias ya se encuentran disponibles para todos los estudiantes que iniciaron su formación.

Orgullo de las familias

Familiares de los jóvenes acompañaron el acto. Emocionada, Gladys Carmen Bento de Ramírez, del distrito de Paraguarí, madre de uno de los aspirantes, expresó su satisfacción por ver a su hijo iniciar la carrera policial y valoró la habilitación del colegio en el departamento, lo que permite que los estudiantes puedan formarse cerca de sus hogares.

Por su parte, José Victorino Decoud, otro padre de la compañía Cerrito de Carapeguá, manifestó que siente una gran esperanza al ver a su hijo comenzar este proceso de formación y señaló que le aconsejó cumplir con responsabilidad su deber, respetar a sus superiores y servir con compromiso a la patria.

Finalmente, destacó que como papá tiene la tranquilidad de que su hijo pueda estudiar en una ciudad cercana a su comunidad.