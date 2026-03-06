El dólar, la crisis en Oriente Medio y la incertidumbre geopolítica: ¿cómo impactan en Paraguay?

En Oriente Medio se está librando un conflicto que comienza a tener consecuencias en la economía del mundo, lo que nos lleva a plantearnos si el impacto alcanzará a nuestro país. Una de las variables que siempre se observa con atención es el dólar y su comportamiento en los distintos contextos globales.

El economista Víctor Raúl Benítez afirma que en términos de consecuencias internas, los conflictos actuales aún no están repercutiendo de forma marcada en la economía, en gran medida porque las exportaciones estarían funcionando como un amortiguador. Bajo este esquema, se anticipa un panorama sin sobresaltos inmediatos: el dólar se mantendría relativamente estable y no se espera “una inflación exagerada” en el corto plazo.

De acuerdo a la explicación del experto, el panorama actual del dólar está marcado por la interacción de dos factores que empujan en direcciones opuestas: por un lado, el ingreso de dólares por una muy buena cosecha de granos que aumentan la oferta de dicha divisa; y por el otro, la incertidumbre mundial vinculada a guerras, lo cual ejerce una presión que tiende a subir el dólar.

La incertidumbre como variable

Si bien el dólar se mantiene estable, la incertidumbre impacta en su comportamiento. “El dólar es una moneda de reserva de estados y de particulares (...) cuando hay incertidumbre, ¿qué hacen? Acumulan en dólar y oro para eventuales problemas. Y al subir la demanda, suben sus respectivas cotizaciones”, explica.

La tendencia puede variar en el segundo semestre

El escenario podría modificarse en la segunda mitad del año cuando se frene la entrada de dólares ligada los ingresos. Benítez estima que la cotización podría ubicarse en torno a G. 7.000 para el segundo semestre del año, precisamente cuando disminuya el factor que hoy presiona a la baja.

Suba de combustibles

Benítez indica que la suba de los combustibles ocurrirá indefectiblemente, pero no cree que suceda de una manera brusca. En ese sentido, anticipó que los precios podrían variar en torno a los G. 500 en los próximos días y sugirió anticiparse para aprovechar los valores actuales.