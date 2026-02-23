Dólar débil encarece la inversión extranjera: ¿qué sectores siguen atrayendo capital?

El presidente de la Cámara de Comercio Paraguayo Americana (AmCham Paraguay), Peter Hansen aseguró que la depreciación del dólar frente al guaraní, que fue de entre 15% y 20% en los últimos años, propicia que actualmente, “sea más costosa para las empresas americanas venir e invertir en Paraguay”.

Sostuvo que están pagando cerca de un 20% más para conseguir guaraníes y cubrir su fuerza laboral y que hoy el tipo de cambio está actuando “en contra” del flujo de inversiones productivas.

Comentó que hace algunos años el valor del dólar se ubicaba en torno a G. 8.000 y actualmente cotiza aproximadamente en G. 6.500, lo que calificó como una apreciación de la moneda local “bastante dramática”, que puede frenar temporalmente la llegada de capital extranjero. En cambio, contó que muchos inversores están optando por bonos paraguayos en guaraníes, un movimiento que "está impactando" en las casas de cambio.

Para detallar, hace un año atrás el sueldo mínimo (G. 2.899.048) con un dólar a G. 8000 rondaba los US$ 362. Mientras que, ahora con una divisa que se ubica en aproximadamente G. 6500, ese monto se eleva a US$ 446.

Alegó que el Banco Central del Paraguay (BCP) interviene de manera puntual para mantener el orden en el mercado cambiario, con una política orientada a permitir que la tasa refleje los flujos de oferta y demanda, evitando picos bruscos en el día a día.

“En los últimos meses, la banca matriz aumentó sus reservas, lo que implica que está comprando divisas y aumentando la oferta de guaraníes en el mercado. Es una forma de moderar la apreciación de la moneda local, porque la situación podría ser peor”, sostuvo.

Interés norteamericana en otros sectores

Por otro lado, indicó que existen sectores de interés para los inversionistas estadounidenses, especialmente relacionados con la energía y la minería. Explicó que la economía de Estados Unidos atraviesa una “transformación muy significativa”, debido a la inteligencia artificial, que requiere fuentes de energía barata, constante y confiable.

Señaló que este proceso demanda minerales exóticos, como el litio y el titanio, entre otros, y que algunas empresas ya están acelerando sus actividades de prospección en Paraguay para encontrar este tipo de recursos y que se tiene “buenas señales” hasta el momento. Además de preferencias en esas actividades, sumó las apuestas en criptominería, con la instalación de compañías que buscan aprovechar la energía “relativamente barata” de Itaipú.

“Es una inversión de doble filo, porque en el pasado parecía que este país tenía un gran superávit de energía limpia proveniente de Itaipú, pero ese ya no es el escenario. Quedan algunos años más de energía disponible y luego se entrará en un problema energético. Es esencial que Paraguay reciba inversiones en ese rubro, que son necesarias para toda la economía”, detalló.

La ANDE: “Un monopolio”

Para el presidente de AmCham Paraguay, es necesario abrir el sector de la energía eléctrica a los interesados y subrayó que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) “debe dejar de ser un monopolio”.

Consideró que debe generar condiciones para trabajar de manera conjunta con el sector privado en la generación de energía mediante nuevos métodos y fuentes, como la energía solar.

Subrayó que en el caso de la energía solar existe bastante potencial y que es posible que Paraguay pueda transformarse en un generador relevante de este tipo de energía.

Sin embargo, precisó que la ANDE debe asociarse con el sector privado, aceptar la generación adicional de energía y garantizar un precio base atractivo que genere una rentabilidad para el inversionistas. Con la apertura del sector, habría inversionistas que, al menos, vendrían a evaluar oportunidades e invertir.

Grado de inversión

Hansen también destacó la obtención del segundo grado de inversión por parte de Paraguay y lo comparó con una “tarjeta verde” que habilita a los fondos de inversión a desembarcar con capital, comprar bonos en mercados emergentes, llámese del tesoro o de empresas, que disponen de buenas finanzas y están denominados en monedas nacionales, una tendencia muy fuerte en el último año en la Bolsa de Nueva York.

En ese sentido, añadió que esa calificación permite que muchos fondos, que por normativa solo pueden invertir en países con al menos dos calificaciones de grado de inversión, puedan hacerlo en Paraguay.

“Es un logro para celebrar y uno de los factores que está atrayendo un mayor flujo de inversiones financieras y contribuyendo a la apreciación del guaraní”, concluyó.