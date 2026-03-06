Ministerio de la Niñez denuncia uso de imagen de viceministra con aparentes fines extorsivos

A través de sus redes oficiales, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) alerta a la ciudadanía sobre el uso de la imagen de la viceministra de Desarrollo Regional, Verónica Argüello, haciendo circular información de supuestas denuncias realizadas con posibles fines extorsivos, usando la aplicación de mensajería WhatsApp.

Al respecto, la institución informa que se tomaron acciones legales, remitiendo al Ministerio Público los mensajes y el número de celular desde donde fueron enviados. Se pide a la ciudadanía estar atenta y no responder mensajes ante cualquier duda sobre su veracidad y realizar la correspondiente verificación a través de canales oficiales.

En este contexto, el Minna reitera que las instancias de denuncia sobre vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes son: la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni), Policía Nacional, Defensoría de la Niñez y Adolescencia y el Ministerio Público. Asimismo, está a disposición la Línea 147 Fono Ayuda como instancia de orientación y derivación.

Para una mayor seguridad, el Minna pide tener en cuenta que para el abordaje de situaciones denunciadas, los funcionarios de esta institución cuentan con carnets institucionales y chalecos rojos con logos oficiales.

En cuanto a los consejeros de la Codeni, estos deben portar obligatoriamente el carnet oficial en cada intervención. En el carnet debe figurar toda la información del funcionario, el número de registro y un código QR que remite a la página oficial del Minna.

