Santiago Peña priorizó a niños en su Gobierno, pero para cerrar millonarios negocios

El ministro de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, defendió esta semana al presidente de la República, Santiago Peña, luego de las críticas por parte de la ciudadanía a sus “tips de ahorro”, por ejemplo, pasar a los hijos de la educación privada a las escuelas del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Buscando salvar la imagen del mandatario, Gutiérrez afirmó que “el presidente Santiago Peña volvió a ser atacado. Esta vez por una expresión vinculada a la educación y al bolsillo de los paraguayos. No por lo que dijo realmente, sino por lo que algunos decidieron hacer creer que dijo".

Lea más: Así justifica el ministro de la Niñez los “tips” de Peña para estar mejor

Agregó que este Gobierno es el que “más ha priorizado a los niños, niñas y sus familias; es el que más ha trabajado para cuidar el bolsillo de los hogares paraguayos. No existe antecedente reciente de una agenda de gobierno tan claramente puesta en el centro de la niñez y la familia”.

Los tips de ahorro

“Si hay más niños que anteriormente sus padres pagaban una cuota para mandarles a un colegio privado y hoy deciden enviarles a un colegio público, quiere decir que esa gente va a tener más plata en su bolsillo”, había dicho Peña, la semana pasada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También insistió en que una familia puede ahorrar entre G. 200.000 y G. 300.000 mensuales por hijo en concepto de cuotas, a lo que sumó gastos en útiles escolares y dinero para la merienda. El gasto total por niño rondaría los G. 500.000 cada mes, calculó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Santi Peña ubicó contrato para un “aliado” trumpista

“Si yo tengo tres hijos, son G. 1.500.000. Si soy una familia de un padre que gana sueldo mínimo, estamos hablando de un aumento del 50% de su salario”, enfatizó.

Lo que priorizó Peña

El ministro de la Niñez, Walter Gutiérrez, no tuvo en cuenta en sus argumentos de defensa, toda la flagrante evidencia de negociados que ya se realizaron en torno a la educación desde que Peña asumió en el Ejecutivo.

En este caso, hay varios botones para muestra. Por ejemplo, se decidió cambiar todos los pupitres de las escuelas públicas. Pero la compra de 330.000 pupitres chinos, en detrimento de la industria nacional y realizada mediante Itaipú Binacional, acabó beneficiando al empresario Long Jiang -cercano a Santiago Peña-, por G. 248.713 millones, unos US$ 32 millones. Cada unidad de mueble costó US$ 100.

Lea más: Tras críticas, MEC anuncia encuesta para explicar migración masiva de alumnos

El presidente de la República había utilizado en varias ocasiones el avión privado del proveedor de pupitres, Long Jiang, tanto para vuelos en plena campaña electoral como para viajes de vacaciones al Brasil, según el testimonio Hugo Romero, exmilitar y esposo de Luz Candado, exfuncionaria del Gabinete civil de la Presidencia de la República. Además, la camioneta Toyota Land Cruiser, del proveedor chino y con la que la familia presidencial vacacionó en Brasil, quedó en manos de Santiago Peña.

Más licitaciones en educación

Luego el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) anunció la intención de adquirir uniformes escolares para alumnos de 22 distritos priorizados y llamó a licitación por US$ 7,6 millones. El proceso acabó cancelándose tras casi 150 denuncias de presunto direccionamiento y críticas de docentes por “priorizar el negocio”.

En esa ocasión, empresas de Andrés Gwynn, amigo de Horacio Cartes, presidente de la ANR; y socio comercial de Chiara Capdevilla, novia de Cartes, fueron las tenidas en cuenta para los precios referenciales y, acorde las denuncias, eran las únicas empresas que habrían cumplido lo exigido en el pliego de bases y condiciones. Al momento de anunciar la suspensión definitiva del proceso, el ME alegó que los uniformes no son tan necesarios.

Lea más: Migración a escuelas públicas: esto dicen padres y directores

En cuanto al programa Hambre Cero, la mayor proveedora de alimentación escolar es Comepar S.A., cuyo principal accionista es Miguel Cardona. El empresario se reunió con Peña antes, durante y después de la puesta en marcha de este proyecto. En el marco del plan, la empresa se quedó con contratos por más de G. 2 billones. Imágenes de un vehículo de su propiedad en Mburuvicha Róga confirman estas visitas .

Libros

Lo más reciente fue una adjudicación en diciembre, para la compra de materiales educativos por US$ 7,3 millones, una vez más, a través de Itaipú, a la editorial Atlas Representaciones S.A., en un proceso licitatorio definido en tiempo récord y también con denuncias de aparente direccionamiento.

Las presuntas irregularidades fueron reclamadas por unas 40 empresas agremiadas en la Cámara Paraguaya del Libro (Capel), la Cámara del Libro de Asunción (CLAP) y la Academia de Lengua Guaraní.

Lea más: Nakayama califica de “estúpidos” los “tips” de ahorro de Peña

Atlas Representaciones S.A. es una empresa dirigida por Fernando Moreira, quien está casado con Silvia “Chichi” Gadea Villate, prima de la Primera Dama, Leticia Ocampos Villate y, por ende, del presidente de la República, Santiago Peña.

Fernando Moreira y su esposa Silvia Gadea, aparecen en mensajes de la excoordinadora del Gabinete Civil, Luz Candado. Algunos chats muestran que Moreira –director general de Atlas Representaciones SA– era el encargado de comprar carne y otros alimentos como bebidas para la residencia presidencial y la casa de verano de Santiago Peña en San Bernardino.