Camioneta terminó al costado de la autopista Ñu Guasu: conductora resultó ilesa

El accidente involucró a un solo vehículo que se dirigía hacia Luque, pero que terminó cayendo a una especie de cuneta al costado del puente que cruza el arroyo Ytay sobre la Autopista Ñu Guasu. La camioneta era conducida por una estudiante de medicina identificada como Suphya Ramos Medeiros, de nacionalidad brasileña, quien se dirigía a tomar su guardia en el Hospital General de Luque.

La joven relató que al momento del accidente la zona se encontraba algo oscura y llegó a visualizar un aparente bulto en su camino. Sin saber de qué se trataba, prefirió esquivarlo, pero la maniobra hizo que perdiera la dirección de su camioneta y terminara cayendo al costado de la autopista.

Afortunadamente, Suphya resultó prácticamente ilesa gracias a que llevaba puesto el cinturón de seguridad. Su acompañante sí sufrió un golpe en la cabeza, por lo que fue derivado para su atención.

El choque también causó el derribo de una columna de la ANDE colocada en el lugar.

