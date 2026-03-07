Hogar de Ancianos de Ayolas recibiría G. 60 millones de la EBY para paliar crisis

Durante su presencia en la ciudad de Ayolas, donde participó de la inauguración de un sillón odontológico inclusivo con presencia de la ministra de Salud, María Teresa Barán, entre otras autoridades, Flores indicó que en el transcurso de la próxima semana la EBY concretará el desembolso económico a favor del Hogar de Ancianos.

La intención es tratar de paliar la delicada situación financiera de la institución. Las trabajadoras del lugar perciben sus salarios a través del aporte económico proveniente de la binacional, teniendo en cuenta que no existe un convenio formal entre ambas instituciones.

Al mismo tiempo, Flores mencionó que además de buscar paliar las necesidades del Hogar, también se está trabajando en la elaboración de un convenio entre la EBY y la Gobernación de Misiones. La idea es que, a través del gobierno departamental, se realicen los aportes económicos que permitan agilizar las rendiciones de cuentas y cumplir con las exigencias legales que requiere la Entidad Binacional Yacyretá para efectuar transferencias.

Las funcionarias del Hogar de Ancianos vienen reclamando desde enero, mediante manifestaciones, el pago de 12 meses de salarios atrasados. Las trabajadoras solicitaron en reiteradas oportunidades a la actual administración que realice gestiones ante diferentes instituciones públicas y privadas. El objetivo es obtener recursos financieros que permitan superar la crisis económica que atraviesa el hogar, donde residen 17 adultos mayores.

Construcción de viviendas sociales en Ayolas

En otro momento, Flores señaló que Yacyretá y el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) están trabajando en un proyecto para la construcción de 300 viviendas sociales destinadas a madres solteras del distrito ayolense.

El consejero explicó que, en el marco del proyecto, Yacyretá cedió 300 terrenos al MUVH para la construcción de las casas que serán destinadas a 300 familias de escasos recursos organizadas en tres asociaciones.

“En ese sentido, el ministro Juan Carlos Baruja se reunirá en los próximos días con las representantes de estas asociaciones para avanzar con las documentaciones necesarias. Previamente se realizaron fichas sociales para identificar a las beneficiarias. De no surgir inconvenientes, durante el presente año se podría iniciar la construcción de las primeras 100 viviendas”, explico Michel Flores.

Además, señaló que el inicio de las obras dependerá también del aspecto presupuestario que debe ser priorizado por el MUVH dentro de la distribución nacional destinada a programas habitacionales. No obstante, indicó que en conversaciones mantenidas con el ministro Baruja, este se comprometió a impulsar la construcción de las primeras 100 viviendas para el distrito.