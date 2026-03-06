Ministerio de Salud gestiona medicamentos oncológicos y llama a donar órganos

La titular de la cartera sanitaria, Teresa Barán, al ser consultada sobre la falta de medicamentos oncológicos anunciada por el viceministro de Salud, el Dr. Saúl Recalde, manifestó que, de hecho, esa situación es algo que ya se está subsanando. La directora del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), doctora Jabibi Noguera, se encuentra en conversaciones con algunas de las empresas proveedoras.

Esto permitió contar con cuatro medicamentos críticos para el tratamiento de pacientes. En ese sentido, indicó que se seguirá trabajando sobre estas necesidades que el paciente oncológico no puede esperar.

“Nosotros somos de un ministerio sensible, entendemos y nos ponemos en el lugar de los pacientes con estas necesidades; se harán todas las gestiones necesarias hasta lo imposible para que los pacientes puedan tener en tiempo y forma los medicamentos”, dijo Barán.

En conversación con periodistas, Teresa Barán indicó que hoy se inauguró el sillón odontológico inclusivo número 20 en el país, y el primero en Misiones. Asimismo, mencionó que desde hoy se vuelve a tener en funcionamiento la totalidad de las camas en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). De esta manera, están operativas seis camas dentro del área de cuidados intensivos del hospital.

Además, se incorporaron nuevos equipos de alta generación para fortalecer la atención médica. Estos equipos se están sumando al sistema de diálisis para pacientes que permanecen internados en la UTI.

En otro momento, manifestó que, por instrucciones del presidente de la República, Santiago Peña, se está trabajando en la complementación de hospitales del IPS y MSP. El objetivo es lograr el bien común y permitir que la ciudadanía acceda a diferentes servicios de salud.

La ministra explicó que este modelo busca optimizar los recursos disponibles dentro del sistema sanitario. En ese contexto, el Hospital Integrado de Ayolas representa un ejemplo de este esquema de trabajo conjunto y la fusión beneficia principalmente a los asegurados, según indicó.

Un corazón para Bianca

Cuando se le consultó sobre alguna medida implementada por el Ministerio de Salud en el caso de la paciente pediátrica Bianca Sofía Balbuena Roldán, de dos años, quien desde 2023 se encuentra en lista de espera para un trasplante de corazón, María Teresa Barán señaló que esta consulta permite visibilizar el pedido de la familia. La secretaria de Estado pidió a la ciudadanía paraguaya tomar conciencia sobre la importancia de la donación de órganos.

Explicó que, si aparece un corazón compatible, la paciente podrá ser sometida al trasplante. Actualmente, el país cuenta con la capacidad técnica necesaria para realizar este tipo de intervenciones.

“Si hoy Bianquita no se puede operar, es porque no tenemos un corazón. Para que ella pueda acceder a eso, tiene que haber una familia que quiera hacer la donación del órgano. Cuando se trata de donar un riñón, en muchos casos un familiar puede hacer la donación. Pero cuando se trata de un corazón, lamentablemente tiene que fallecer una persona para que se done. Estamos buscando incansablemente que alguna persona diga sí a la donación. De esa manera podría aparecer el corazón que necesita la niña”, dijo Barán.