Imputan por coima y extorsión al jefe de la Clínica Forense de la Fiscalía

El funcionario del Ministerio Público (MP) imputado es el médico Juan José Augusto Zaldívar Cáceres, de 34 años, quien desde el 7 de mayo de 2025 se desempeñaba como jefe del Departamento de Clínica Forense, dependiente de la Dirección de Medicina Legal.

El fiscal de Antisecuestro, Federico Tadeo Delfino Ginés, le atribuye la comisión de los hechos punibles de cohecho pasivo agravado (coima) y extorsión.

El doctor Zaldívar, quien figura como miembro de una seccional colorada de Villarrica, fue arrestado por policías del Departamento Antisecuestro y Antiextorsión (Das) en el predio del Shopping Multiplaza de Asunción.

Supuestamente, el joven médico exigió G. 15 millones a un enfermero que trabajaba a su cargo en la Clínica Forense de la Fiscalía.

Idearon operación encubierta ante chantaje

Aparentemente, el doctor Zaldívar pilló que el enfermero presentó un certificado médico falso para justificar unas ausencias reiteradas en su lugar de trabajo.

En vez de comunicar la irregularidad, el jefe de la Clínica Forense empezó a chantajear al enfermero, a quien le pidió dinero para no delatarlo, de acuerdo con la denuncia que presentó este último.

Ante esta situación, se planificó una operación de entrega vigilada de dinero, que se ejecutó cuando el enfermero le entregó al médico los G. 15 millones que este último supuestamente pedía por su silencio.

Al momento de ser detenido, el médico reconoció los hechos que ahora le imputan, según había dicho esa tarde el fiscal Federico Delfino.

Auditoría de todos los casos en los que intervino

El director de Medicina Legal de la Fiscalía, doctor Pablo Ernesto Lemir Marchese, tuvo que dar la cara esta mañana tras el escándalo y anunció que se va a hacer una auditoría sobre todos los documentos que pasaron por el doctor ahora imputado.

Resulta que el Departamento de Clínica Forense, que dirigía el médico Zaldívar, depende de la Dirección de Medicina Legal, que comanda el reconocido doctor Lemir.

Esto se debe a las dudas que surgieron sobre la conducta del doctor Zaldívar, quien habría pedido plata a uno de sus funcionarios y que, por ende, pudo haber cobrado también por dictámenes en causas penales impulsadas por la Fiscalía.

“Cuando nosotros los médicos, y más los médicos forenses, traicionamos a la ética, es lógico que se siembren dudas en cuanto a toda nuestra acción”, declaró Lemir en una conferencia de prensa.

Sobre el hecho puntual del supuesto pedido de coima, Lemir manifestó que “el doctor Zaldívar, en lugar de hacer lo que corresponde, que es hacer la denuncia del hecho, retiene el certificado y procede a extorsionar al funcionario”.

Pablo Lemir recalcó que nadie puede pedir suma de dinero alguna en nombre del Ministerio Público.

Si algún funcionario pide dinero, está cometiendo una falta o un delito y eso debe ser denunciado ante la propia Fiscalía, indicó el doctor Pablo Lemir.