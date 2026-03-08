8M: El 60,8% de las mujeres participa en el mercado laboral

Así como viene incrementando la participación de las mujeres en la actividad laboral con respecto a los hombres, casi igualando en cantidad, también se reporta un incremento importante en la tasa de ocupación femenina que ha aumentado en la última década del 54,3% (en 2015) a un 60,8% (en 2025), con 1.419.378 mujeres trabajadoras actualmente. Si bien la participación ha aumentado, todavía es inferior al de los hombres que registran un 80% de participación en el mercado laboral.

Según los datos, el 39,2% de las mujeres en edad laboral no realiza trabajos remunerados, siendo las labores del hogar y el cuidado familiar las principales razones. Además, la informalidad laboral también afecta significativamente a las mujeres, según se desprende de un reporte especial del Instituto Nacional de Estadística (INE) por el Día Internacional de la Mujer.

Pese a los avances en el acceso al mercado laboral, todavía persisten brechas importantes en el nivel salarial. En un reciente estudio, el INE reveló que las mujeres ganan en promedio casi un 30% menos que sus pares masculinos, pese a que los superan ligeramente en años de estudio. En concreto, las mujeres ingresan una media de G. 2.772.000 frente a los G. 3.815.000 que perciben los hombres en el mercado local, lo que supone un 27,34% menos, aunque ellas en promedio se educan unos 10,3 años contra los 10,1 de ellos.

¿En qué áreas se desempeñan más las mujeres?

Al analizar a las mujeres ocupadas según su categoría ocupacional durante el año 2025, se observa que la mayor concentración se encuentra en el sector privado, donde el 31,3% de las mujeres se desempeña como empleada u obrera. Le siguen de cerca las trabajadoras por cuenta propia con un 29,6%, mientras que el empleo doméstico constituye el 15,9% de la fuerza laboral femenina.

Por su parte, el sector público emplea al 12,9% de las mujeres, mientras que un 7,2% figura bajo la categoría de trabajador familiar no remunerado. Finalmente, un 3,1% de las mujeres ocupadas ejerce roles de empleadora o patrón.

Respecto a la distribución por sectores económicos, el sector terciario es el principal receptor de la mano de obra femenina, empleando al 82,6% de las mujeres a unas 1.172.406 personas. Este sector abarca actividades de electricidad, gas y agua (4.258 mujeres), comercio, restaurantes y hoteles (482.578 mujeres), transporte, almacenamiento y comunicaciones (22.710 mujeres), finanzas, seguros e inmuebles (110.711 mujeres), además de servicios comunales, sociales y personales (553.557 personas).

Por otro lado, el sector secundario, que comprende las industrias manufactureras, construcción, minas y canteras, emplea al 8,9% de las mujeres (y abarcan unas 126.325 trabajadoras), mientras que el sector primario, dedicado a la agricultura, ganadería, caza y pesca, registra una participación del 8,5% (con 120.647 trabajadoras), según los datos.