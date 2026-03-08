Asunción de Bello: más barrios sumidos en la inmundicia

La crisis de la basura que enfrenta la gestión del intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), sigue expandiéndose a más barrios de la capital. En el residencial barrio Tembetary también comenzaron a aparecer vertederos irregulares. Uno en particular, llamó la atención de los vecinos.

Sobre la muy circulada Alfredo Seiferheld esquina Cruz del Defensor, apareció esta mañana una gran cantidad de desperdicios, en su mayoría, autopartes.

Cubiertas, parabrisas, entre otras piezas en desuso, además de cartones, bolsas y baldes, ocupan media vereda. El vertedero se encuentra a pocos metros del cruce con la avenida República Argentina.

En los primeros seis meses de la gestión de Bello, la crisis en el sistema de recolección de residuos dejó de limitarse a los barrios céntricos para expandirse a barrios residenciales, como Villa Morra y Recoleta.

En este último, por ejemplo, la vereda de la calle Mariano Molas, entre J. Eulogio Estigarribia y Quesada ya no existe, debido a la constante acumulación de desperdicios que posteriormente son retirados con retroexcavadoras, que terminan destruyendo la acera.

Sin camiones

Según denunciaron la semana pasada funcionarios de la Dirección de Servicios Urbanos, la situación de la flota de camiones de la comuna es crítica.

De los 27 móviles con los que cuentan, la dependencia arrancó la semana con apenas 10 en funcionamiento. Mientras los talleres municipales se llenan de vehículos “chatarra“ y falta de insumos básicos como aceite hidráulico, en la capital “florecen” los vertederos irregulares.

El intendente Bello apura un llamado para comprar 10 camiones, por G. 13.000 millones. El monto es el mismo que Nenecho desvió de los bonos G8 a servicios fantasma, como el alquiler de camiones recolectores, según reportó en su momento el interventor de su gestión, Carlos Pereira.