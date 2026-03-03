Asunción insalubre: crisis de recolección vuelve a inundar las calles de basura

Bajo la gestión del intendente, Luis Bello (ANR-cartista), Asunción atraviesa una crisis sanitaria por residuos sin precedente, debido a la ineficiencia crónica en la recolección. A la pésima gestión actual, se suma la pesada herencia dejada por el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), quien sumió a la comuna en una profunda crisis financiera y una cultura del abandono de los recursos municipales

Lea más: Vecinos del barrio Santa Rosa denuncian foco de insalubridad tras el cierre de una calle

Funcionarios de la Dirección de Servicios Urbanos revelaron que, de los 27 camiones recolectores que posee la Municipalidad de Asunción, apenas 10 - poco más del 30 %- funcionan.

Según reportaron, los talleres municipales permanecen llenos de vehículos “chatarra” por falta de insumos tan básicos como aceite hidráulico.

Basurales se multiplican

El colapso del servicio se manifiesta en el “florecimiento” de vertederos irregulares en prácticamente todos los rincones de la ciudad.

Lea más: Municipalidad de Asunción interviene vertedero clandestino en barrio San Pedro

En el microcentro, calles emblemáticas como Estrella arrancaron la jornada repletas de basura, mientras que en el barrio Ciudad Nueva, la calle Teodoro S. Mongelos se convirtió en un extenso basural donde se acumulaban bolsas domiciliarias, escombros y restos de muebles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La situación se repitió en el barrio Bernardino Caballero, específicamente en las calles Herminio Giménez, Teodoro S. Mongelos y José Asunción Flores.

Más vertederos

En el barrio Santa Rosa, cerca del Puente Héroes del Chaco, los vecinos denuncian que desde hace tres años, tras el cierre de la calle Coronel Montiel, el sitio se transformó en un vertedero irregular a la vista de todos.

Lea más: Crisis de la basura en Asunción: más de la mitad de los recolectores son alquilados

En el barrio San Pedro, también en zona de la Costanera Norte, la comuna intervino esta mañana un predio privado que funcionaba como vertedero irregular. Al momento de la fiscalización, la acumulación de desechos superaba la muralla perimetral.

Los vecinos reportaron menores de edad afectados por bacterias provenientes de este basural.

Compra de camiones

En medio de la crisis, el intendente Bello apura la compra de 10 camiones recolectores por G. 13.000 millones. El monto coincide exactamente con la suma que su antecesor, Óscar “Nenecho” Rodríguez, dilapidó de los bonos G8 (2022), para obras, en servicios “fantasma”.

Carlos Pereira, interventor de su gestión, documentó que, mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”, Nenecho desvió G. 512.000 millones de esa emisión, a gastos corrientes, en su mayoría salarios. Según Pereira, G. 13.000 millones se usaron para servicios como el pago de alquileres de camiones a empresas privadas, sin respaldo documental.

Lea más: Asunción: Bello apura compra de camiones que “Nenecho” pudo pagar con fondos desviados

La intención de compra se concretaría semanas después de que el intendente haya logrado que la Junta Municipal apruebe extender por siete meses más el contrato de alquiler de camiones privados, con las mismas firmas, El Palacio SA y San Cristóbal, bajo el argumento de que hay “saldo disponible”.

Como concejal y presidente de la Junta Municipal, Bello apañó la gestión de Rodríguez. Pese a que ABC ya había denunciado el desvío de los bonos, junto a una mayoría de 14 concejales cómplices, aprobó los balances de 2023 y 2024.

El exintendente Rodríguez soporta al menos ocho causas penales contra su gestión, incluida una acusación por lesión de confianza y asociación criminal, en la causa de los “detergentes de oro”.