Oposición apunta a un 40% del electorado que vota a la alternancia, sefgún concejal liberal

El 22 de febrero se oficializó que Soledad Núñez liderará la chapa por la intendencia de Asunción en representación de la alianza “Unidos por Asunción”, tras una encuesta realizada para elegir canditados para las elecciones municipales 2026.

Esta será la principal competencia del Partido Colorado, que debe definir quién será el candidato entre Arnaldo Samaniego, independiente, Daniel Centurión, del abdismo, y Camilo Pérez, del cartismo.

En ese sentido, el concejal de Asunción por el PLRA, Félix Ayala, dijo que esperan concentrar a 40% de los votos que apuestan por la alternancia en cada elección.

“Estadísticamente hay un 40% de electorado que vota a la alternancia, sea cual sea, a veces va dividido, a veces va unido, aunque no le guste el candidato, busca la alternancia, por la alternancia misma, la alternancia perse, porque es también porque es también parte de proceso democrático decir, la alternancia enriquece la democracia”, indicó en conversación en el programa No Tienen Nombre de ABC Cardinal.

Responsabilidad del TSJE

Explicó que ese 40% lo componen diferentes espacios políticos, desde partidos, hasta movimientos, como también independientes que terminan votando siempre a los candidatos del tercer espacio.

Por otra parte, dijo que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) debe evacuar todas las dudas y consultas, a fin de garantizar la confianza en el sistema de votación.

“Tienen la obligación de transmitir esa confianza a todos los actores políticos y a la ciudadanía. No puede tener la historia repetida de si la máquina funciona, de si la urna fue hackeada o no”, afirmó.