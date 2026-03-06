Auditoría a máquinas de votación para elecciones municipales: este fue el resultado

Este viernes, autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) brindaron una conferencia de prensa en la que hicieron una exposición de los resultados de la reciente auditoría realizada por asesores técnicos de partidos y movimientos políticos a las máquinas de votación que serán utilizadas en las elecciones municipales del próximo 4 de octubre y las internas partidarias previas a esos comicios, que tendrán lugar el 7 de junio.

El proceso de auditoría se desarrolló durante cuatro semanas, entre el 2 y el 27 de febrero pasados, con 42 auditores técnicos designados por distintas nucleaciones políticas que participarán en las elecciones municipales.

En esas semanas, según explicó el director de Informática del TSJE, Fausto von Streber, los auditores técnicos de los partidos y movimientos políticos pudieron interiorizarse sobre el funcionamiento, programación y medidas de seguridad de las máquinas de votación, proveídas por Comitia-MSA, un consorcio que ha sido vinculado a exsocios comerciales del presidente Santiago Peña.

Auditoría en dos etapas

Von Streber explicó que la auditoría consistió en dos etapas, la primera de las cuales se desarrolló durante la primera semana con demostraciones técnicas por parte de representantes de los proveedores. En esa semana, estos explicaron el funcionamiento del hardware y software, su sistema operativo, la arquitectura del software y los mecanismos de seguridad de las máquinas a los auditores políticos.

Indicó que las máquinas solo pueden funcionar tras ser habilitadas con dos elementos: un “pendrive” que contiene el sistema operativo y los programas necesarios para la votación y el escrutinio de votos, que es único para toda la elección, y una credencial única de cada mesa, que es la que identifica a cada máquina.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: PLRA pide al TSJE suspender el cronograma de las municipales para auditar máquinas de votación

En las siguientes tres semanas del proceso de auditoría, afirmó, los enviados de los partidos y movimientos pudieron realizar distintas pruebas técnicas de su preferencia a las máquinas, incluyendo sesiones en las que pudieron desmantelar el hardware e inspeccionar sus componentes e interactuar con las credenciales, el “pendrive” con el sistema operativo y las boletas de votación, que contienen un chip que almacena en formato digital cada voto.

Von Streber enfatizó que toda la información sobre el código fuente del software que funcionará en las máquinas fue “disponibilizada” a los auditores de los partidos y movimientos.

Von Streber agregó que, durante el periodo de auditoría, se hicieron pruebas con distintos métodos para intentar vulnerar la seguridad de las máquinas de votación o alterar la información en el chip de la boleta de voto, sin que nadie consiguiera conseguirlo.

El proceso de votación

Los representantes del TSJE hicieron una demostración del proceso de votación, en el cual el elector inserta la boleta en la máquina y esta automáticamente debe mostrarle la lista de candidatos a intendente de su municipio.

Lea más: El TSJE reconoce 122 movimientos colorados; 52 en el PLRA y 24 al PFA

Luego de que el votante seleccione al candidato de su preferencia, la máquina despliega las listas de candidatos para Junta Municipal y, dentro de cada una, el listado completo de los candidatos de esa lista, entre los cuales el elector debe seleccionar a su preferido.

La máquina graba el voto en el chip de la boleta e imprime el voto en papel, y el elector puede controlar que el voto en el chip coincida con lo que indica el papel acercando el chip a un sensor ubicado en la máquina, que debe mostrar el voto en la pantalla.

“Sobres 4″

Carlos Ljubetic, director de Procesos Electorales del TSJE, habló sobre la controversia generada luego de las elecciones generales de 2023, cuando algunos sectores exigieron la apertura de los “sobres 4”, en los que se almacenan las boletas utilizadas en una elección, para un recuento ante denuncias de supuesto fraude electoral.

Lea más: El TSJE recibirá US$ 37 millones más que en las municipales del 2021

Ljubetic recordó que eso no se hizo en 2023 ni podrá hacerse este año porque tanto la Constitución Nacional como el Código Electoral establecen que el escrutinio de votos debe realizarse inmediatamente después del final de la votación, de manera pública y en un acto ininterrumpido en el mismo lugar en que se realizó el sufragio.

Amplían plazo para presentar declaraciones juradas

Christian Ruiz Díaz, director de Financiamiento Político del TSJE, anunció que, debido a constantes intentos de ciberataque a los sistemas de la Justicia Electoral relacionados al sistema de carga electrónica de declaraciones juradas de los candidatos, se implementaron medidas de seguridad adicionales que hacen que la carga de esos datos por parte de los candidatos tome más tiempo.

Por ese motivo, indicó, el plazo para que los candidatos carguen al sistema sus declaraciones -que iba a culminar mañana, sábado- se ampliará hasta las 23:59 del próximo 19 de marzo.