Realizan jornada de donación de sangre en San Lorenzo

La actividad se desarrolla en la Iglesia de Dios en la ciudad de San Lorenzo en coordinación con el Centro Nacional de Servicios de Sangre, y forma parte de una iniciativa internacional denominada “Campaña de Donación de Sangre para la Vida con el Amor de la Pascua”.
La jornada se realiza dos veces al año y esta corresponde a la primera edición del presente año.
Alrededor de 50 personas, entre miembros de la iglesia, familiares y vecinos de la comunidad, participan del voluntariado que se desarrolla en la sede de la congregación ubicada sobre Teniente Benítez 264, entre Hernandarias y Marcelina Insfrán.
Los voluntarios completan previamente un cuestionario médico, se someten a controles y luego, si reúnen las condiciones, proceden a la donación bajo supervisión del personal sanitario.
La responsible de la actividad, Elsa Nilda Vargas, destacó la importancia de la participación ciudadana en este tipo de iniciativas. “La sangre no puede fabricarse y cada donación representa una oportunidad de salvar vidas. Por eso es fundamental que más personas se sumen a este gesto solidario que ayuda a sostener el suministro para los hospitales”, expresó.
Mencionó además, que San Lorenzo es una de las ciudades más pobladas del área metropolitana, registra una demanda constante de sangre debido a accidentes de tránsito, cirugías de urgencia y otros tratamientos médicos que requieren transfusiones.
En ese contexto, recordó que la donación colectiva contribuye a reforzar las reservas disponibles para los centros asistenciales.
Desde la organización señalaron que la campaña busca promover la solidaridad y reforzar el compromiso con la comunidad, teniendo en cuenta que la donación voluntaria es la principal fuente para mantener abastecidos los bancos de sangre del país.