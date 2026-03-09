Asunción: Bello acumula US$ 20 millones en intereses impagos de bonos de Nenecho

La Municipalidad de Asunción, a cargo del intendente, Luis Bello (ANR- cartista), acumula a la fecha G. 130.369 millones (US$ 20,5 millones) en intereses vencidos por bonos emitidos, en su mayoría, por Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista), el exintendente.

Según documentos remitidos por la Bolsa de Valores de Asunción SA y la Caja de Valores del Paraguay a la Superintendencia de Valores del Banco Central del Paraguay (BCP), entre mayo de 2025 y febrero de 2026, la comuna acumula once incumplimientos en el pago de intereses de los bonos G5 (emitido por Mario Ferreiro), G6, G7, G8 y G9 (emitidos por Nenecho).

Del total de intereses fenecidos, G. 30.246 millones vencieron durante la gestión de Rodríguez. Durante la intervención, a cargo de Carlos Pereira, vencieron otros G. 20.694 millones, mientras que desde que asumió Bello, vencieron otras seis cuotas que suman G. 79.428 millones.

Las casas de bolsa convocaron ya el año pasado a dos asambleas de bonistas. En noviembre, los tenedores autorizaron el inicio de acciones judiciales y extrajudiciales para proteger sus derechos ante la Comuna.

Obras inconclusas

Mientras tanto, las obras que Nenecho prometió con los bonos G8 (2022), desviados por su gestión, siguen inconclusas y convierten a barrios enteros de la capital en zonas más peligrosas que antes del inicio de los proyectos.

De las ocho obras pluviales que prometió con esa emisión, por G. 360.000 millones, apenas empezó cuatro y no terminó ninguna.

Carlos Pereira, interventor de su gestión, documentó que, mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”, Nenecho desvió G. 512.000 millones a gastos corrientes, en su mayoría salarios.

El diciembre de 2025, Bello obtuvo un préstamo de US$ 28 millones, con los que prometió, entre otras cosas, pagar una cuota de intereses vencidos de los bonos, pero no cumplió. Según altas fuentes municipales, su gestión pretende postergar un año más el pago de intereses que vencen en 2026. Nenecho ya había comprometido a la comuna hasta 2035.