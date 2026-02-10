Bello alardea recaudación, mientras bonistas alertan al BCP sobre incumplimiento de pagos

El intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-HC), se ufanó ayer, en sus redes sociales, de haber conseguido una recaudación histórica, cercana a los G. 500.000 millones, durante enero de 2026.

Sin embargo, el 4 de febrero la Caja de Valores del Paraguay (CAVAPY) remitió una nota oficial a la Superintendencia de Valores del Banco Central del Paraguay (BCP), comunicando un nuevo incumplimiento por parte de la comuna capitalina en el pago de intereses por los bonos emitidos durante la administración de Oscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC).

Según los incumplimientos reportados al BCP entre diciembre y febrero, la deuda actual en intereses ascendería a los G. 60.016.671.233, casi 9.1 millones de dólares.

Año nuevo y más incumplimientos

La advertencia al BCP, del 4 de febrero, habla de una deuda de G. 28.475 millones, que venció este mes y corresponde a los intereses de tres series específicas del Programa de Emisión Global G7.

Con los bonos G7, Nenecho había prometido mejorar el hoy abandonado Mirador de Itá Pytã Punta, instalar una red de protección contra incendios en el Mercado 4 y revitalizar la Estación de Buses de Asunción. Este compromiso de pago por los bonos emitidos, venció este 3 de febrero de 2026.

Esta advertencia se suma a otra, remitida el 14 de enero pasado al Banco Central, reclamando el incumplimiento de la Comuna en el pago de intereses por la serie 1 de los bonos G9 (PYMUA01F5560), utilizada para refinanciar deuda y cubrir déficits operativos de la administración anterior. La deuda impaga en este caso es de G. 16.335.123.288. El vencimiento se dio el 14 de enero de 2026.

Pero ya en diciembre, la Caja de Valores del Paraguay había advertido al Banco Central de otro incumplimiento en el pago de intereses vencidos por parte de la Municipalidad. Esos intereses, correspondientes a la Serie 2 de los bonos G8, vencieron el 9 de diciembre de 2025 y suman una deuda de G. 15.206.547.945.

Otra administración, igual bicicleteo

En agosto de 2025, asumió el actual intendente Luis Bello en reemplazo de Nenecho Rodríguez, quien renunció presionado por la confirmación de un desvío de G. 512.000 millones de bonos emitidos para obras.

Poco después, en noviembre de 2025, la Bolsa de Valores de Asunción (BVPASA) comunicó el incumplimiento de pago de intereses de bonos de la Serie 1 del G8 (PYMUA01F4324), por más de Gs. 15.123 millones.

En noviembre pasado, Luis Bello expresó su intención de bajar el costo de los intereses de los bonos, calificándolos de “muy altos”, y pidió buscar acuerdos con la Bolsa de Valores para renegociar las condiciones de los títulos.

“No existe fórmula mágica en la que una administración pueda recaudar el monto total de lo de lo que se adeuda, hay que ser sincero y se está trabajando en la mejor alternativa”, afirmó aquella vez.

Ya en diciembre, con la complicidad de aliados en la Junta Municipal, el ente capitalino adquirió un préstamo de G. 184.000 millones -unos US$ 28 millones-, para pagar aguinaldos y otras deudas, entre ellas, los intereses de los bonos.

Según lo previsto, del crédito adquirido se destinarían G. 15.123 millones al pago de intereses vencidos de los bonos, lo que podría habría correspondido a la deuda vencida en noviembre. La operación fue criticada por varios concejales opositores e incluso, calificada como ilegal.

Entre agosto y diciembre, la acumulación de estos saldos negativos llevó a la calificadora Solventa & Riskmétrica a degradar la nota crediticia de la Municipalidad de Asunción a “pyB” con tendencia sensible, indicando una capacidad mínima de pago y un riesgo inminente para los inversores.

<b>Incumplimientos recientes de la Municipalidad de Asunción</b>

Entidad Serie Valor (en Guaraníes) Vencimiento BVPASA G8 Serie 2 15.123.452.055 09/06/2025 BVPASA G9 16.424.876.712 16/07/2025 BVPASA G6 Serie 3 3.428.082.192 21/07/2025 BVPASA G5 Serie 2 841.438.356 14/08/2025 BVPASA G8 Serie 1 15.123.452.055 25/11/2025 BVPASA G8 Serie 2 15.206.547.945 09/12/2025 CAVAPY G9 16.335.123.288 14/01/2026 CAVAPY G7 (Series 1, 2 y 3) 28.475.000.000 03/02/2026

Próximos vencimientos

El 27 de febrero, la administración de Bello deberá cumplir con el vencimiento de la segunda y última cuota del crédito recientemente adquirido, por un monto de G. 130.212 millones.

Además, se tienen previstas más obligaciones por pago de intereses para mayo, junio, julio, noviembre y diciembre de este año:

• 26 de mayo de 2026: Pago de intereses de la Serie 1 del G8 (PYMUA01F4324) por G. 15.123.452.055.

• 08 de junio de 2026: Pago de intereses de la Serie 2 del G8 (PYMUA02F4372) por G. 15.040.356.164.

• 15 de junio de 2026: Pago de intereses de la Serie 2 del G4 y de la Serie 3 del G4.

• 16 de julio de 2026: Pago de intereses de la Serie 1 del G9 (PYMUA01F5560) por G. 16.424.876.712.

• 24 de noviembre de 2026: Nuevo pago de intereses de la Serie 1 del G8, por G. 15.123.452.055.

• 07 de diciembre de 2026: Nuevo pago de intereses de la Serie 2 del G8 por G. 15.123.452.055.

Versión oficial

Mientras tanto, además del millonario préstamo aprobado a fines de diciembre, en redes sociales, Luis Bello se ufanaba ayer de una recaudación récord, de G. 500.000 millones en enero, agradeciendo a los contribuyentes por la confianza.

Intentamos conocer la versión de Hugo Martínez, Director Financiero y Administrativo de la Municipalidad, quién evitó contestar nuestras llamadas. Al escribirle por mensaje, nos pidió hablar con Diego Talavera, Director de Comunicaciones.

Insistimos buscando su versión. Al explicarle por mensaje el asunto de la consulta (los bonos), respondió: “se está trabajando en eso. Él (Talavera) tendrá la versión oficial”.

Intentamos contactar con Talavera, por mensajes y llamadas al teléfono con terminación 316, sin obtener retorno hasta el cierre de la edición.