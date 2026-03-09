Nacionales
09 de marzo de 2026 - 20:43

Buscan inmunizar a 13.700 niños en los 18 distritos de Paraguarí

Inician campaña de vacunación casa por casa y en instituciones educativas de Paraguarí.
PARAGUARÍ. En el departamento de Paraguarí ha iniciado la campaña de vacunación contra la rubéola y el sarampión. Con el lema “Vacunar es prevenir”, se busca inmunizar a un total de 13.700 menores de 1 a 5 años, explicó la directora de la IX Región Sanitaria, Dra. Auria Celeste Villalba. Para cumplir con el programa, algunos distritos de la región declararon de interés distrital dicha jornada de inoculación.

Por Emilce Ramírez

El lanzamiento oficial del programa se realizó en la Escuela-Colegio San Roque González de la ciudad de Paraguarí. La directora regional señaló que, para el desarrollo de la campaña, se solicitó a los 18 distritos del departamento que declaren de interés distrital la jornada de inmunización dirigida a la población infantil.

Hasta el momento, ya acompañaron la iniciativa los intendentes Sergio Galeano (ANR-HC, La Colmena), Carlos Rojas (ANR, Mbuyapey), Marcelo Simbrón (ANR-HC, Paraguarí) y Luis Rodríguez (PLRA, Yaguarón). Se espera que los demás municipios también respalden la campaña, para que la ciudadanía comprenda la importancia de la vacunación en la prevención de estas enfermedades.

La profesional recordó que el sarampión es altamente contagioso y puede causar complicaciones graves, como neumonía, encefalitis, infecciones en el oído e incluso ceguera, si no se cuenta con la protección de la vacuna.

Asimismo, explicó que la rubéola también puede provocar complicaciones, como infecciones en el oído, diarrea, crup, plaquetas bajas (trombocitopenia) e inflamación del cerebro. En el caso de las embarazadas, si contraen la enfermedad durante la gestación, el bebé podría nacer con complicaciones graves.

Datos basados en el censo 2022

La cantidad de niños que deben ser vacunados se basa en los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes al censo poblacional realizado en 2022.

Para esta campaña trabajan enfermeros, médicos y odontólogos, quienes colaboran con el registro de los vacunados. El objetivo es alcanzar el 100 % de cobertura.

Las brigadas de salud realizarán visitas casa por casa. También se aplicarán las vacunas en Puestos de Salud, Unidades de Salud Familiar (USF), hospitales distritales y en el Hospital Regional de Paraguarí.

La campaña de vacunación tendrá una duración de dos meses y cuenta con el apoyo de supervisiones sanitarias, autoridades municipales y funcionarios de salud de los diferentes centros asistenciales del departamento.