Campaña pretende vacunar a 7.000 niños en Misiones

En la capital del departamento de Misiones, se dio inicio a la campaña nacional de vacunación con el lema “Vacunar es prevenir”, cuyo objetivo en esta ciudad es inmunizar a 1.300 niños de 1 a 5 años y a nivel departamental un total de 7.500 chicos. La apertura de dicha campaña se dio en la escuela Agustín Barrios de San Juan Bautista.

“Hoy arrancamos con esta campaña muy importante para nosotros, que es el lanzamiento de la vacunación contra el sarampión y la rubéola para niños de 1 a 5 años. Para nosotros es muy importante porque en Misiones tenemos 7.500 niños añadidos a la meta”, indicó el director de la VIII Región Sanitaria, José María Mereles.

El mismo señaló que arranca hoy 9 de marzo y se extenderá hasta el 9 de mayo. “Ya tenemos un equipo completo donde vamos a trabajar de manera interinstitucional para llegar a la meta. Nosotros tenemos 36 Unidades de Salud Familiar, cada una con sus vacunadores”, agregó.

También comentó que son 10 centros asistenciales en los 10 distritos, como también en algunos lugares tendrán que trabajar con horarios extendidos. “Hemos trabajado mucho antes en lo que es la planificación, por eso trabajamos directamente con las instituciones educativas, donde lo más difícil muchas veces es el relacionamiento con el padre”, señaló Mereles.

Además indicó que, a partir de tener los vacunatorios en las unidades de salud familiar y en los centros asistenciales de cabecera por distrito, estarán realizando un recorrido casa por casa con los vacunadores para alcanzar a la mayor cantidad de niños.