Campaña “sucia”: Propaganda electoral a destiempo “adorna” vertederos irregulares

La campaña política para las próximas elecciones municipales en Asunción está cada día más candente. La propaganda electoral de algunos candidatos se adelantan notoriamente al periodo permitido por la ley. Por la ubicación de algunos anuncios, parecen ser más una propaganda negativa que positiva.

El nombre del candidato oficialista a la Intendencia, Camilo Pérez (ANR-cartista), por ejemplo, aparece junto al actual concejal Gabriel Calonga (ANR-cartista), quien busca el “rekutú”, sobre la calle Guatemala casi Félix Bogado. Este lugar es, hace varios años, sitio de un ya”tradicional" vertedero irregular que afecta a los vecinos.

El basural genera un olor nauseabundo constante en la zona. La acumulación de desperdicios es tal que ya ha comenzado a devorar la vereda. Incluso la propiedad privada se ve afectada por el avance de los desechos y escombros. En este entorno insalubre, la propaganda oficialista se ve “salpicada” por la mala gestión oficialista.

Capital insalubre

Asunción, bajo la administración de Luis Bello (ANR-cartista), padece una crisis sanitaria. El actual intendente sigue el legado de su antecesor, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), cuya gestión se caracterizó por el abandono y la falta de mantenimiento de la flota de camiones recolectores. Esta inacción provoca la caída del servicio y la proliferación de vertederos irregulares.

La situación de la flota de camiones recolectores en la capital es realmente crítica. De los 27 móviles con que cuenta la comuna, apenas 10 funcionan. Los talleres municipales están llenos de “chatarras” por falta de insumos muy básicos. Esta deficiencia operativa deja a la mayoría de los barrios sumidos en la inmundicia.

Bello pretende ahora la compra de 10 camiones por G. 13.000 millones. Resulta llamativo que el monto coincida con lo dilapidado en la administración anterior en servicios “fantasma”.

Carlos Pereira, interventor de la gestión de Rodríguez, documentó que, entre otros servicios, Nenecho pagó con dinero de los bonos el alquiler de recolectores privados a firmas como El Palacio SA y San Cristóbal. Estos contratos carecían de respaldo documental sobre las tareas y operadores asignados. Con ese dinero desviado, la municipalidad pudo haber comprado camiones nuevos hace tiempo.

Mayoría cómplice

Luis Bello, como concejal y presidente de la Junta Municipal, avaló la gestión del ahora exintendente Rodríguez. El actual intendente formó parte de la mayoría de 14 concejales cómplices que aprobó los balances de 2023 y 2024 pese a la denuncias del desvío de bonos hecha por ABC. Hoy, su administración mantiene como prioridad el negocio del alquiler antes que la reparación de móviles propios.

Mientras los candidatos pintan muros, los barrios residenciales también sufren. Los vertederos irregulares aparecen en esquinas emblemáticas obstruyendo el paso peatonal. La basura se acumula en todo el Centro Histórico, así como en barrios como Ciudad Nueva, Recoleta y Tembetary.

Intervención y renuncia

El interventor, Carlos Pereira, documentó además que, mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”, Nenecho desvió G. 512.000 millones de los bonos G8, para obras, a gastos corrientes, en su mayoría salarios.

Rodríguez renunció en agosto del año pasado, ante la inminencia de su destitución y de la presentación de un contundente informe de la intervención. Contra su gestión pesan al menos 8 causas penales, incluida una acusación por lesión de confianza y asociación criminal en la causa de los “detergentes de oro”.