Cañicultores inician movilización y anuncian cierres de la ruta PY02 desde mañana en reclamo por el tren de molienda de Petropar

Los cañicultores de Mauricio José Troche comenzaron este lunes una serie de movilizaciones para exigir al Gobierno nacional y a Petróleos Paraguayos (Petropar) una solución a la paralización del proceso licitatorio destinado a culminar el nuevo tren de molienda de la planta alcoholera instalada en la localidad.

La jornada de protesta se inició con una caravana simbólica de camiones, tractores y vehículos agrícolas que recorrieron calles de la ciudad de Mauricio José Troche, como señal de advertencia ante la falta de avances en el conflicto. Con la medida, también buscan concienciar a la ciudadanía para apoyar la causa de los productores.

Adelantaron que la movilización continuará desde mañana, martes, con el traslado de los manifestantes al Cruce San Pedro, punto estratégico de la ruta PY02, donde prevén realizar cierres intermitentes del tránsito. Según indicaron, la medida de fuerza será de carácter indefinido y se mantendrá hasta que se retomen los trabajos para culminar la obra.

El conflicto surge a raíz de una nueva suspensión del proceso licitatorio para culminar el montaje del tren de molienda, infraestructura que permitiría aumentar la capacidad de procesamiento de caña de azúcar en la planta alcoholera de Petropar.

En esta ocasión, el llamado fue paralizado tras la imposición de una medida cautelar promovida por la empresa Estructura Ingeniería SA (EISA), que había sido adjudicada inicialmente para ejecutar el proyecto. La medida impugna la rescisión de contrato y suspende sus efectos; también prohíbe la innovación —nuevas licitaciones, ejecución de sumarios y pólizas— e impone una contracautela. Así mismo, concede a EISA la preservación de sus bienes en obra, como maquinarias, piezas y equipamientos.

Los cañicultores habían otorgado un plazo al Gobierno central y a la estatal petrolera para destrabar la situación administrativa y judicial relacionada con la licitación. Ese plazo vence este lunes, por lo que los productores resolvieron avanzar con las medidas de presión anunciadas previamente.

El sector considera que la paralización de la obra afecta directamente la rentabilidad de la producción cañera, debido a que la capacidad actual de la planta alcoholera resulta insuficiente para absorber toda la materia prima generada en la zona.

El presidente del gremio de cañicultores, Cristian Fonseca, había señalado días atrás que el sector se encontraba censando a choferes y propietarios de vehículos que participarían en una eventual movilización. Según las estimaciones de la organización, alrededor de 500 vehículos —entre camiones, remolques y tractores— podrían sumarse a la protesta en los próximos días.

No obstante, dentro del propio sector cañero existen posturas divididas respecto a la situación.

Un grupo de productores respalda la medida cautelar impulsada por la empresa EISA, mientras que otro sector —el que inició la movilización— afirma que debe cumplirse el acuerdo firmado con el Gobierno para rescindir el contrato anterior y avanzar con una nueva licitación.

El proyecto del nuevo tren de molienda fue concebido como una inversión estratégica para incrementar la capacidad de procesamiento de caña de azúcar en la planta alcoholera de Petropar en Mauricio José Troche. Sin embargo, la obra quedó paralizada en medio de disputas contractuales entre la estatal y la empresa adjudicada

Representantes de EISA aseguran que una resolución judicial dejó provisoriamente sin efecto la rescisión del contrato y que, por lo tanto, el vínculo contractual continúa vigente. Incluso, la empresa advirtió que podría retomar la posesión de equipos y piezas que actualmente se encuentran depositados en la planta alcoholera para realizar “trabajos de mantenimiento”.