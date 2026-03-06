EISA advierte que podría retirar equipos del nuevo tren de molienda de Mauricio José Troche tras medida cautelar

El pronunciamiento fue realizado durante una reunión con un grupo de productores de caña de azúcar de Mauricio José Troche, departamento de Guairá. Participaron representantes de la firma contratista EISA y de otra vinculada al proyecto.

Según explicó el ingeniero Óscar Vera, representante de EISA, la medida cautelar fue otorgada por la Corte Suprema de Justicia de Paraguay.

De acuerdo con el vocero, la resolución judicial deja provisoriamente sin efecto la rescisión del contrato que había sido dispuesta por Petropar. Asimismo, la medida impediría que la estatal continúe con un proceso licitatorio para culminar el montaje del nuevo tren de molienda con otra empresa.

“Hoy el contrato está vivo, está vigente, por lo que no se puede armar una licitación paralela”, señaló Vera al explicar el alcance de la decisión judicial.

El representante de la firma sostuvo además que la resolución reconoce a EISA la propiedad de los equipos que actualmente se encuentran depositados en la planta alcoholera. En ese sentido, afirmó que la empresa está facultada para retomar la posesión de las piezas y equipos cuando lo disponga.

Según indicó, la intención de la compañía sería retirar los componentes para realizar tareas de mantenimiento. El plazo que maneja el equipo jurídico de la firma para iniciar ese procedimiento sería de aproximadamente 15 días.

El conflicto se da en el marco del proyecto de construcción del nuevo tren de molienda en la planta alcoholera de Petropar en Mauricio José Troche. Dicha obra fue concebida como una inversión para aumentar la capacidad de procesamiento de caña de azúcar en la región.

Sin embargo, el proyecto quedó paralizado en medio de disputas contractuales entre la estatal y la empresa adjudicada.

Desde Petropar se informó anteriormente que la institución habría desembolsado alrededor de G. 41.000 millones en concepto de adelantos para la ejecución del contrato. No obstante, desde EISA sostienen que el monto recibido fue menor y que asciende aproximadamente a G. 39.000 millones.

Vera aseguró que la empresa ya realizó una inversión significativamente mayor en la compra de equipos y componentes. Según sus estimaciones, la inversión total realizada por la compañía ronda los US$ 20 millones.

El ingeniero afirmó que ese monto supera ampliamente el adelanto recibido por parte de la estatal. “La inversión es tangible, se puede ver y tocar, porque los equipos están en Paraguay”, expresó durante la reunión con los productores cañeros.

En el encuentro también participó un representante de la empresa 8A, que actúa como subcontratista dentro del proyecto. Vera explicó que dicha firma presta asistencia técnica a EISA, pero que la titularidad del contrato corresponde exclusivamente a su empresa.

Asimismo, aclaró que la compañía no tiene intenciones de vender los equipos ni negociar su cesión a la estatal. “Dentro de nuestra misión está terminar este contrato como EISA; no está en nuestras intenciones vender los equipos”, sostuvo.